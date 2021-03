Der Luftentkeimer gegen Corona

Endlich die Lichtwaffe gegen alle Corona Viren, Bakterien und Pilze

Pottenbrunn, 24.03.2021 – Die controlrooms GmbH hat ein neues Produkt im Portfolio. ZAPP!, die effektive und praktische Lichtwaffe gegen alle CORONA Viren, Bakterien und Pilze.

Ob in Kontrollräumen, Leitwarten, Energieversorger, Sicherheitszentralen, Produktionsbetriebe, Büros, Schulen, öffentlichen Institutionen, Arztpraxen oder Krankenhäusern, die Gefahr der Übertragung des Coronavirus – – in Innenräumen ist groß. Waldmann hat eine effektive Lösung zur Entkeimung der Luft entwickelt.

Wie funktionierts? Die Raumluft wird durchs Innere des weiß pulverbeschichteten, zylindrischen Aluminium-Gehäuses geleitet und dort wird dann durch ein spezielles Leuchtmittel UVC-Licht erzeugt, um die DNA und RNA von Viren, Bakterien und Pilzen zu 99,99% zu eliminieren.

_Wir sind stolz gemeinsam mit der Firma Waldmann diese Innovation im Kampf gegen die Pandemie und Corona unseren Kunden anbieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Technologie in Innenräumen hilft das Infektionsrisiko zu minimieren! Erich Strasser CEO controlrooms GmbH_

Die zwei Modelle ZAPP!18 und ZAPP!80 können sowohl auf Tischen oder Regalen, als auch auf den Fußboden gestellt werden. Die Montage an der Wand ist auch möglich. Da das flüsterleise System mit einem Rundum-Schutz versehen ist, können sich Menschen und Haustiere gefahrlos im Raum aufhalten. Die direkte UV-Strahlung beschränkt sich auf das Innere des Gehäuses.

Die Stromversorgung erfolgt mittels Netzkabel über die Steckdose. Die ZAPP! Luftentkeimer eignen sich vor allem für Büros, Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten, sowie für Pflege- und Seniorenheime, Apotheken uvm. Die empfohlene Raumgröße bei Bakterien liegt bei 15m² bis 40m², bei Schimmel und Sporen bei 5m² bis 15m².

_Bei uns bekommen Sie eine rund um sorglos Beratung und eine vor Ort Installation! CEO Markus Miksch controlrooms GmbH_

Weitere technische Daten zu den ZAPP!-Modellen sowie nähere Informationen zur controlrooms GmbH finden Sie unter: www.controlrooms.at

Die controlrooms GmbH mit Sitz in Pottenbrunn / Österreich wurde im September 2011 gegründet. Mehr als 20 Jahre Erfahrung (EAZ) in der Einrichtung und Betreuung von Kontrollräumen und Videowalls machen die drei Firmengründer zu Experten mit dem Ziel, allen Kunden verschiedenster Branchen professionelle Unterstützung zu geben. Zu unserem Kundenkreis gehören u.a. öffentliche Sicherheitszentralen, Rennstrecken, Kraftwerke, Energieerzeuger sowie Unternehmen aus den Bereichen Verkehrsüberwachung und Telekommunikation.

Unsere umfangreiche Produktpalette begründet sich in der intensiven Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern. Von controlrooms erhalten Sie LCD-Videowalls, Rückprojektionssysteme, ergonomische Wartenpulte, Druckerschränke, schallabsorbierende Bildwandverkleidungen, Wartenstühle, Beleuchtungskörper in modernster OLED-Technologie und vieles mehr. Im Sinne einer umfassenden Betreuung übernehmen wir außerdem die Planung der Klimatisierung, Beleuchtung, Böden, Wände und Decken. Sofern Sie es also wünschen, treten wir gern als genereller Partner für die Einrichtung und Wartung Ihres gesamten Kontrollraumes auf.

Zu Ihrem Vorhaben beraten wir Sie von Beginn an und gehen die Entwicklung gemeinsam mit Ihnen an. Nach der Realisierung, d.h. der Einrichtung und Installation, bleiben wir bei Ihnen und sind da, wenn Sie uns brauchen. Unsere Kunden wissen das zu schätzen und vertrauen uns die Begleitung ihrer Projekte in den meisten Fällen dauerhaft an. So beinhaltet unsere Tätigkeit auch die Wartung der installierten Systeme, womit eine Verlängerung von deren Nutzungsdauer sowie eine problemlose und kostengünstige Unterhaltung gewährleistet sind.

