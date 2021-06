Der Mondeo von Ford: Tipps für Autokäufer

Alles zum Ford Mondeo

Der Weg zum neuen Auto

Jeder hat eine Vorstellungen davon, wie das Traumauto aussehen soll. Für manche spielt die Marke eine entscheidende Rolle, doch meistens sind es vielmehr pragmatische Erwägungen, die beim Autokauf eine Rolle spielen. Aus diesem Grund ist die entscheidende Frage oft: Welches Auto passt zu mir?

Doch welche Kriterien sollte man für die Entscheidung beim Autokauf mit einbeziehen?

Was entscheidet beim Autokauf?

Oft ist die Bindung an ein Auto von emotionaler Natur. Somit leidet unter Umständen die Rationalität ein wenig. Versuche eine Balance zwischen Kopf- und Bauchgefühl herzustellen. Versuche so rational wie möglich eine Pro und Kontra-Liste zu erstellen, diese wird Dir beim Entscheidungsprozess helfen.

Deine persönlichen Voraussetzungen als Autokäufer

In erster Linie sollten es die individuellen Umstände sein, die eine Auswirkung auf den Kauf haben. Die persönlichen Vorlieben sollten zweitrangig sein. Daher sollten die individuellen Lebensumstände im Vorfeld geklärt werden, da somit die Liste möglicher Kandidaten schon sehr weit eingegrenzt werden kann.

Wer fährt mit im neuen Auto?

Neben Geschmack und Vorlieben gibt es auch einige Fakten, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen sollten: Dazu gehört vor allem auch, die Anzahl der Personen, die das Auto nutzt und zwar nicht nur als Fahrer, sondern auch als Mitfahrer. Eine große Familie benötigt logischerweise mehr Stauraum als eine Person die Single ist. Wie viel Platz eine Familie jedoch braucht, ist abhängig von der Anzahl der Kinder und macht unter Umständen den Unterschied zwischen einem Kombi oder einem Van aus.

Will ich vom neuen Auto Spaß oder Nutzen?

Ebenfalls eine Frage, die man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Hier kommt es aber wahrscheinlich auf den Typen an. Im Grunde ist das Abwägen von Spaß gegen Nutzen eine Kopf-Bauch-Angelegenheit, die letztlich jeder für sich entscheiden muss. Sportwagen und Cabrios dürften eher uninteressant sein für Menschen, die in erster Linie die Familie komfortabel von A nach B bewegen möchten. Sollte es einem aber eher um den Spaß am Fahren gehen, dann zieht es einen wohl eher zu leistungsstärkeren Autos.

Wie hoch darf der Kaufpreis sein?

Welches Auto mit welcher Ausstattung am Ende den neuen Besitzern begrüßt, ist vor allem eine Frage des Budgets.

Für den Großteil aller Autofahrer ist der Preis daher noch eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl. Ist man durch das Budget eingeschränkt, erfordert dies einige Kompromisse: Liegt das Traumauto außerhalb der finanziellen Möglichkeiten, muss eine günstigere Variante her.



Die Marke des Autos

Die Wahl der Marke nimmt natürlich auch wieder Einfluss auf das Budget. Eine Mercedes S-Klasse wird um einiges mehr kosten als ein Ford Mondeo. Dabei wäre auch ein Ford Mondeo ein sehenswerter Wagen: Ein breites Angebot moderner und sparsamerer Antriebe, gute Fahrwerkseigenschaften mit hohem Komfort und die verbesserte Sicherheit brachten den Mondeo auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

Preise

Den Ford Mondeo gibt es zu Einstiegspreisen ab rund 26.000 Euro. Die Dieselmodelle beginnen bei gut 29.000 Euro. Wer den Mondeo jedoch mit höherwertigen Ausstattungslinien und stärkeren Motoren fahren möchte, der landet meist über 30.000 Euro. Dennoch kann man sagen, dass es den Ford Mondeo zu vernünftigen Einstiegspreisen gibt. Es gibt viele Ausstattungslinien, sowie aktuelle Assistenz- und Sicherheitssysteme.



Verbrennungsmotoren bleiben die am weitesten verbreitete Antriebstechnik. Allerdings haben die Diskussionen um emissionsarme Fortbewegung vor allem dem Diesel nicht gutgetan. Neuere Modelle werden aber zwangsläufig nach der strengen Abgasnorm Euro 6D-Temp ausgestattet. Zusammen mit den niedrigeren Kosten für den Treibstoff scheint Diesel also weiterhin eine attraktive Alternative für Vielfahrer zu sein.

Unter Umständen kommt aber auch eine der Alternativen zu den klassischen Verbrennungsmotoren in Betracht: Gasantriebe beispielsweise bieten beim Betanken einen noch größeren Preisvorteil als Diesel. Jedoch gibt es Autogas oder Erdgas nicht an jeder Tankstelle. Zudem sind für Gas ausgestattete Fahrzeuge in der Regel teurer als Benziner oder Diesel.

Mit einer Reihe kraftvoller und sparsamer Motoren bietet Ihnen der Ford Mondeo die Leistung, die Sie wollen, mit der Effizienz, die Sie brauchen. Wählen Sie zwischen einem Hybridmotor, fortschrittlichen Benzin- oder modernsten Dieselmotoren – kombiniert mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe oder einem 6-Gang-Schaltgetriebe.



Als umweltfreundliche Lösung gelten weiterhin Elektroautos. Trotz aller technischen Fortschritte bleiben E-Autos teuer. Außerdem bleibt der Akku immer noch ein ausschlaggebender Faktor – zu wenig Reichweite!

Hybridantriebe: Die Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor hat den entscheidenden Vorteil, größere Reichweiten und ist dabei immer noch umweltschonender als ein reiner Verbrenner. Ein dynamischer Hybrid-Antrieb, frisches Design, ein komfortabler Innenraum, jede Menge Stauraum und ein CO2-Ausstoß von nur 108 g/km – diese Kombination macht den Ford Mondeo Hybrid Turnier zu einem echten Highlight für alle, die auf nichts verzichten wollen.

Der Ford Mondeo Hybrid verfügt mit dem Atkinson-Motor über zwei Antriebe: einen Benzinmotor und einen Elektromotor. Das Ergebnis ist eine optimale Mischung aus Leistung und Effizienz. So kommen Sie souverän und mit jeder Menge Fahrfreude ans Ziel – ganz gleich ob Kurzstrecke, Dienstreise oder die Fahrt in den Urlaub. Darüber hinaus verfügt der Ford Mondeo Hybrid über ein regeneratives Bremssystem, das die Bremsenergie zum Laden der Batterie und zur Maximierung der Reichweite nutzt.

Der Ford Mondeo ist ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern. Einige Systeme überwachen kontinuierlich die Straße vor Ihnen und reagieren automatisch auf Veränderungen der Straßenverhältnisse, des Verkehrs oder Ihres Fahrverhaltens. Weitere nützliche Funktionen, wie zum Beispiel der Berganfahrassistent oder der Park-Assistent, sorgen zusätzlich für ein stressfreies sowie gehobenes Fahrerlebnis.

Der Ford Mondeo nutzt intelligente Technologien und Design, um Ihnen jede Fahrt so angenehm wie möglich zu machen. Von individuell steuerbarer Beleuchtung, die sich Ihrer Stimmung anpasst, über die automatische Temperaturregelung bis hin zu den Multikontursitzen mit Massagefunktion für Fahrer und Beifahrer. Jedes Detail wurde so gestaltet, dass Sie die Zeit im Auto genießen können. Darüber hinaus ist der Ford Mondeo Hybrid jetzt auch als Turnier verfügbar und bietet Ihnen dadurch mehr Platz für Ihr Gepäck als je zuvor.

Die Auswahl an Autos ist riesig. Hierzu kann man sich vorab auch ganz gut bei Online Anbietern inspirieren lassen. Eine mögliche Option wäre der Anbieter Yes Auto. Auf diesem Online-Marktplatz für Wagen kann man das gewünschte Fahrzeug in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Damit kann man sich das Wunschfahrzeug aus allen Perspektiven angucken und Modell-Highlights aus der Nähe betrachten. Zudem kann man über einen Konfigurator sein Fahrzeug nach seinen Wünschen zusammenstellen. Man kann Extras wie Felgen, Sitze oder Lackierung individuell auswählen. Fahrzeuge aller Hersteller kann man somit konfigurieren und vergleichen und aktuelle Angebote von geprüften Händlern erhalten. Darüber hinaus sind auf der Website Wort- und Video-Beiträge von Experten zu finden, als auch die Bewertungen anderer Autofahrer oder aber Details zu Kundenbewertungen und interessante Nachrichtenartikel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fetchauto

Herr Bellona Shen

Neuturmstraße 5

80331 München

Deutschland

fon ..: +49 (89) 21129788

web ..: https://www.yesauto.de/

email : bellona.shen@autohome.com.cn

YesAuto bietet einen neuen, einfachen Weg, Autos zu suchen und zu kaufen.

Wir helfen Dir dabei, dass richtige Fahrzeug, die richtigen Informationen zum richtigen Preis, mit nur einem Klick zu finden.

Pressekontakt:

Fetchauto

Herr Bellona Shen

Neuturmstraße 5

80331 München

fon ..: +49 (89) 21129788

email : bellona.shen@autohome.com.cn

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Psychologische Beratung Online AccuTOX von Defence Therapeutics zeigt potente Anti-Krebs-Eigenschaften