Der neue Titel von Nancy Su – Music is my love (Ich liebe Musik)

Toller Schlager aus Austria

Ich liebe Musik, weil’s nichts Schön’res gibt“

Musik gibt uns Kraft, kann trösten und heilen. Schöne Melodien und berührender Gesang hat seine ganz eigene Magie. Dessen ist sich auch die Österreicherin Nancy Su aus der Steiermark bewusst. Mit ihren schwedischen Wurzeln ist Nancy auch die Familie schon immer sehr wichtig gewesen. Ihre Mutter war eine sehr berühmte schwedische Sängerin, in deren Fußstapfen Nancy Su mit großer Freude steigt. Daher ist es ihr auch eine Herzensangelegenheit sie im Songtext zu besingen „Wenn all‘ der Stress mich auch mal schafft, träum‘ ich mich mit ihr fort“.

Wer kennt nicht den klassischen Alltagsstress mit allen Herausforderungen des Lebens. Schon immer sind es die Lieder, die erklingen und Hoffnung in sich tragen, die Nancy Su sehr berühren. Darum hat sie sich zur Aufgabe gemacht in ihren Schlagern zu motivieren „nie aufzugeben“, „Ganz egal wie hart das Leben auch mal spielt“.

Die Zeilen des Songs stammen von Nancy Su und wurden gemeinsam mit Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag verfeinert und in ein zauberhaftes musikalisches Gewand gehüllt. Im Teamwork mit Lumina Music & Production entstand in der Hochsteiermark ein fröhliches Musikvideo „Und meine Lieder sing‘ ich raus, erhelle diese Welt“ – Und das mit eigenem Tanz!

Ein eigener Linedance Tanz für den Song wurde von Christine Hochreiter choreographiert und von Gisela Polt schriftlich fixiert. Nancy Su ist auf den europäischen Bühnen zu Hause. Da wo Musik erklingt erhellt sie die Zuschauer mit ihrer fröhlichen Art. Egal ob Schweiz, Deutschland oder Österreich, sogar Schweden – es gibt immer Herzen, die die Musik schätzen. Ich weiß Musik hat diese Kraft“. Mit ihrer Leidenschaft zur Country-Music verwirklicht sich Nancy Su mit einem ganz eigenen Musikstil. Gängiger und tanzbarer Schlager mit Country-Einschlag erinnert an Shania Twain. Bekannte Interpreten wie Linda Feller, Joshville oder Stefanie Hertel haben es bereits vorgemacht. „Music is my love“ (Ich liebe Musik) wird über das neue Label „Lumina Records – Musik die erleuchtet“ (ehemals Jelfi Records von Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag) mit Vertrieb über die Hamburger Firma Kontor New Media veröffentlicht und sorgt für viel Freude. Nancy Su – Music was her first love – und sie wird es immer bleiben!

Nancy Su – Music is my Love (Ich liebe Musik)

Text: Susanne Kloiber, Jenny van Bree, Wolfgang Nadrag

Musik: Jenny van Bree, Wolfgang Nadrag

Verlag: Nadrag Wolfgang Musikverlag

ISRC: ATN472577706

Länge: 00:03:34 Minuten

Produced, Recorded, Mixed & Mastered by Jenny van Bree & Wolfgang Nadrag/Lumina

Music & Video-Production

Vocals: Nancy Su

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drum & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag | Jenny van Bree Backing Vocals: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag, Foto: Helmut Huppmann, Cover : Artwork: Lumina Music & Video Production Musikvideo: Lumina Music & Video Production (Video ISRC: ATN472544406 / Video EAN 4069977015918)

VÖ: 28.02.2025Barcode: EAN 4069977006879 Katalognummer: 20250228 Label und Labelcode: LC 102340

? & © Lumina RecordsLUMINA RECORDS ÖSTERREICH | Stubenberggasse 14 | 8605 Kapfenberg |wolfgang.nadrag@jelfi.de| +43 676 7646467 LUMINA RECORDS DEUTSCHLAND | Grabower Chaussee 1 | 19300 Zierzow |jenny-van-bree@jelfi.de| +49 151 17658390www.jelfi.de|office@lumina-records.com

Quelle: Büro Nancy Su

