Der perfekte Home Fragrance Duft kommt von Bel Aury: French Perfumed Candle

Die neue Parfümkerze „Bel“ von Bel Aury ist der perfekte Duft für das eigene Zuhause! Das verwendete Duftöl stammt von französischen Meisterparfümeuren aus Grasse.

(Arnstadt, 03.03.2023) Die neue Parfümkerze „Bel“ von Bel Aury ist der perfekte Duft für das eigene Zuhause! Das verwendete Duftöl stammt von französischen Meisterparfümeuren aus Grasse. Spätestens seit Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ und der darauf aufbauenden Verfilmung ist Grasse vielen bekannt als die Hauptstadt der Parfümherstellung. Viele weltweit bekannte Parfüms stammen aus Grasse – wie auch die Parfümkerze Bel.

Den passenden Duft für das eigene Zuhause zu finden, stellt viele Duftfans vor echte Herausforderungen: Auf der einen Seite soll es einzigartig sein und dem eigenen Einrichtungsstil den letzten Schliff verleihen. Und auf der anderen Seite darf es nicht zu stark oder zu schwach duften und schon gar nicht sollte es zu künstlich riechen, um nicht an Übelkeit oder Kopfschmerzen auszulösen.

Mit ihrer zweiten Kerzenkreation „Bel“ hat das junge Familien-Unternehmen aus Thüringen die perfekte Lösung geschaffen. Die Kombination aus exklusivem Duft, hochwertigem, schlichtem Design und Verarbeitung höchster Qualität sucht ihresgleichen. Beim Entwurf der neuen Parfümkerze wollten der Gründer, Philipp, und seine Partnerin, Nadine, keine Kompromisse eingehen. Sie entschieden sich für hochwertigste Duftöle, die so auch in einem Luxusparfüm verwendet werden, und kombinierten es mit einem Design, das sich nicht nur als Kerze perfekt in jedes Interieur integriert sondern auch als Geschenk bei jedem für leuchtende Augen sorgt.

Das Erlebnis beginnt schon bei der Verpackung. Dass eine Verpackung nicht nur schützen soll, wird hier schon auf den ersten Blick klar. Ein fantasievolles, leuchtendes Muster, das an eine Verbindung aus eleganten Federn und Blüten erinnert empfängt den Kerzenliebhaber oder die Kerzenliebhaberin. Nach dem Öffnen des Kartons zeigt sich „Bel“ sehr schlicht und zeitlos elegant. Das Design des Flakons wurde bewusst reduziert gewählt, um dem wahren Star nicht die Show zu stehlen. Dieser entpuppt sich beim Öffnen des gut schließenden Deckels – der Duft. Schon im Rohzustand entfaltet sich eine leicht blumige Frische mit anmutigen Herz- und Basisnoten.

„Auch wir kennen das Duft-Dilemma aus eigener Erfahrung. Wir haben von der Duftkerze, über den Duftstecker bis hin zum Diffusor alles ausprobiert und waren sehr oft von der Qualität des Duftes enttäuscht, der uns oft Kopfschmerzen oder Übelkeit bereitete „, erklärt Nadine Tusche, zuständig für Marketing & Branding bei Bel Aury. „Mit dieser neuen Parfümkerze haben wir eine Lösung geschaffen, die wir selbst lieben, uns nie zu viel wird und einen bleibenden Eindruck bei allen Gästen hinterlässt.“

Die Parfümkerze Bel von Bel Aury ist unter www.bel-aury.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bel Aury

Herr Philipp Okroj

Gerhart-Hauptmann-Str. 10

99310 Arnstadt

Deutschland

fon ..: 0151 42415061

web ..: http://www.bel-aury.de

email : info@bel-aury.com

Über Bel Aury

Wir sind ein junges Familien-Unternehmen und haben die Vision, mit Bel Aury die Lifestyle-Marke für Duft- und Designliebhaber zu werden. Bel Aury bedeutet Goldene Aura und steht für Einzigartigkeit, Individualität und Charisma. Genau das spiegeln unsere edlen Gefäße und erlesenen Luxusdüfte wider. Mit den Bel Aury Duftkreationen verleihen Duftfans ihrem Zuhause eine wohltuende Duftaura.

Pressekontakt:

Bel Aury

Herr Philipp Okroj

Gerhart-Hauptmann-Str. 10

99310 Arnstadt

fon ..: 0151 42415061

web ..: http://www.bel-aury.de

email : info@bel-aury.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Künstliche Intelligenz, im Bergbau existiert sie bereits Modern Plant Based Foods unterzeichnet Absichtserklärung für die Übernahme von Northern Pacific Kaviar, „einer kosteneffizienten veganen Kaviar-Alternative“