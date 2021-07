Der Silbermarkt

Den Silberpreis beeinflussen die industrielle Nachfrage und die Anleger. Auch Angebot und Minenproduktion stehen im Fokus.

Als Folge der Corona-Pandemie ging im Jahr 2020 die globale Silberproduktion im Jahresvergleich um 5,9 Prozent zurück. Dies entspricht einer Produktion von 784,4 Millionen Unzen Silber und es ist der größte Rückgang seit 2010. Geschuldet war dies Minenschließungen. Den größten Rückgang verzeichneten dabei die primären Silberminen, besonders in Peru, Argentinien und Mexiko. Nur die Silberproduktion aus den Kupferminen stieg letztes Jahr an. Gestiegen ist die Silberproduktion 2020 in Chile, Indien und Australien. Für dieses Jahr wird mit einer Erholung der Produktion um geschätzte 8,2 Prozent gerechnet.

Auf dem Silbermarkt gibt es seit fünf Jahren einen Überschuss. Im vergangenen Jahr stiegen auch die Lagerbestände an Silber in China, die Nachfrage war eher schwach und der sonst vorhandene Silberhunger Indiens fehlte. Dieser Trend hat sich aber dieses Jahr umgekehrt. Starke physische Investitionen wirken hier. Auch steigt die Nachfrage in vielen westlichen Märkten wieder. Mit der Wirtschaftserholung und des Anstiegs der Inflationsraten dürfte Silber wieder deutlich ins Interesse der Anleger rücken. Denn dass die Nullzinspolitik bald endet, diese Erwartungen hat aktuell der Fed-Chef Powell gerade nicht bestätigt. Im Gegenteil, eine Rückführung der Anleihekäufe sei noch verfrüht. Die Wiedereröffnung nach Corona habe, so Powell, vorübergehend zu höheren Preisen geführt und die Inflation angeheizt. Das Gelddrucken wird fortgesetzt. Silber sollte daher ebenso wie Gold gute Chancen auf Preissteigerungen haben.

Also auf jeden Fall einen Blick auf Silbergesellschaften wie Ridgeline Minerals oder Kuya Silver werfen.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=GUESJw_lRq8 – konzentriert sich auf die früher produzierende Bethania-Mine in Peru sowie auf historische Silberminen in Ontario.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=jeSodK8ie4k – besitzt vier Silber- und Goldprojekte in Nevada. Beim Swift-Projekt wurde die Gesamtfläche jetzt deutlich erweitert.

