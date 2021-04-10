Der Tumor wird behandelt – aber wer untersucht das Immunsystem?

Warum Immunstatus, Tumordynamik und Tumorzählung bei Krebs zunehmend an Bedeutung gewinnen

Moderne Krebstherapien werden immer präziser. Operationen, Chemotherapie, Strahlentherapie, zielgerichtete Medikamente, Antikörpertherapien, Checkpoint-Inhibitoren und die neuen mRNA-Krebsimpfstoffe gehören heute zu den wichtigsten Werkzeugen der Onkologie.

Doch trotz enormer Fortschritte bleibt eine zentrale Frage bestehen:

Warum spricht dieselbe Therapie bei einem Patienten hervorragend an, während sie bei einem anderen kaum Wirkung zeigt?

Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Antwort nicht allein im Tumor selbst liegt. Vielmehr spielt das Immunsystem eine entscheidende Rolle für den Verlauf einer Krebserkrankung und den Erfolg moderner Therapieformen.

Während Tumore heute durch CT, MRT, PET-CT und molekulare Diagnostik immer genauer untersucht werden können, wird ein anderer wichtiger Faktor häufig nur eingeschränkt betrachtet: die individuelle immunologische Ausgangssituation des Patienten.

Gerade moderne Immuntherapien sind darauf angewiesen, dass das Immunsystem grundsätzlich in der Lage ist, auf entsprechende Reize zu reagieren. Dies gilt für Checkpoint-Inhibitoren ebenso wie für dendritische Zelltherapien oder die aktuell intensiv erforschten mRNA-Krebsimpfstoffe.

Das Immunsystem als entscheidender Faktor

Das menschliche Immunsystem besteht aus einem hochkomplexen Netzwerk verschiedener Zelltypen. Hierzu gehören unter anderem:

* T-Lymphozyten (T-Zellen)

* Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)

* B-Lymphozyten

* Monozyten

* Dendritische Zellen

Diese Zellen übernehmen wichtige Aufgaben bei der Erkennung und Bekämpfung von Tumorzellen.

Doch nicht bei jedem Patienten sind diese Systeme gleich aktiv. Entzündungsprozesse, chronische Belastungen, Vortherapien, Stress oder die Tumorerkrankung selbst können die Immunfunktion beeinflussen.

Deshalb gewinnen moderne Immunstatus-Analysen zunehmend an Bedeutung.

Neben der Untersuchung von T-Zellen, NK-Zellen, B-Zellen und Monozyten werden häufig auch weitere Laborparameter betrachtet:

* Ferritin

* Interleukin-6 (IL-6)

* Cortisol

Diese Werte können zusätzliche Hinweise auf Entzündungsaktivität, immunologische Belastungen und die biologische Ausgangssituation liefern.

Tumordynamik statt Momentaufnahme

Ein CT oder MRT zeigt häufig nur eine Momentaufnahme der Erkrankung.

Die entscheidende Frage lautet jedoch oft:

Wie aktiv ist der Tumor aktuell wirklich?

Hier gewinnt die sogenannte Tumordynamik zunehmend an Bedeutung.

Durch moderne Blutanalysen lassen sich zusätzliche Informationen über die biologische Aktivität einer Tumorerkrankung gewinnen. Ziel ist es, Veränderungen möglichst frühzeitig zu erkennen und die individuelle Entwicklung besser zu verstehen.

Tumorzählung: Was verraten zirkulierende Tumorzellen?

Eine besondere Rolle spielt die Analyse zirkulierender Tumorzellen (CTC – Circulating Tumor Cells).

Diese Tumorzellen können aus dem Primärtumor oder aus Metastasen in die Blutbahn gelangen und liefern zusätzliche Informationen über die Tumoraktivität.

Die Tumorzählung stellt keine Konkurrenz zur Bildgebung dar, sondern kann eine wertvolle Ergänzung sein.

Viele Experten sehen in der Kombination aus Bildgebung, Tumordynamik und Tumorzählung einen wichtigen Baustein der zukünftigen Präzisionsonkologie.

Die Zukunft der Krebsmedizin ist personalisiert

Internationale Forschungseinrichtungen und Unternehmen wie BioNTech und Moderna investieren derzeit Milliarden in die Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe.

Interessanterweise spielen dabei dieselben immunologischen Mechanismen eine zentrale Rolle, die bereits seit vielen Jahren Gegenstand der Forschung zur dendritischen Zelltherapie sind.

Dendritische Zellen gelten als die wichtigsten antigenpräsentierenden Zellen des Immunsystems. Sie sind entscheidend dafür, dass Tumorinformationen überhaupt an T-Zellen weitergegeben werden können.

Ohne eine funktionierende Immunantwort können selbst moderne Immuntherapien ihr Potenzial nur eingeschränkt entfalten.

Deshalb gehen immer mehr Wissenschaftler davon aus, dass die Zukunft der Krebsmedizin nicht in einzelnen Therapieformen liegt, sondern in der Kombination aus:

* präziser Diagnostik

* Immunstatus-Analysen

* Tumordynamik

* Tumorzählung

* wissenschaftlicher Evidenz

* personalisierten Immuntherapien

Verstehen, bevor behandelt wird

Die moderne Onkologie entwickelt sich zunehmend weg vom Prinzip „eine Therapie für alle“ hin zu einer individuellen Betrachtung jedes einzelnen Patienten.

Je besser die immunologische und biologische Ausgangssituation verstanden wird, desto gezielter können Therapieentscheidungen unterstützt werden.

Immunstatus, Tumordynamik und Tumorzählung könnten deshalb in den kommenden Jahren eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie heute bildgebende Verfahren oder molekulare Tumordiagnostik.

Wichtiger Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der medizinischen Aufklärung und ersetzt keine ärztliche Beratung. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Therapieentscheidungen erfolgen ausschließlich durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte auf Grundlage der individuellen medizinischen Situation.

Weitere Informationen:

IMMUMEDIC – Kompetenznetzwerk für personalisierte Immunonkologie

https://www.immumedic.info/

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Dendritische Zelltherapie Deutschland ist ein internationales Kompetenznetzwerk für immunologische Therapieansätze, ergänzende Diagnostik und strukturierte Orientierung im Bereich Krebs & Immunologie.

Ein besonderer Fokus liegt auf Brustkrebs (Mammakarzinom), da sich zunehmend mehr Patientinnen und Angehörige für die Rolle des Immunsystems, immunologische Diagnostik sowie ergänzende Therapieansätze interessieren.

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Im Rahmen der erweiterten Diagnostik können unter anderem Immunzellpopulationen sowie zirkulierende Tumorzellen (CTC) analysiert werden. Viele Betroffene möchten besser verstehen, welche Rolle das Immunsystem beim individuellen Krankheitsverlauf und Therapieansprechen spielen kann.

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www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

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