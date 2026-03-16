Warum bei Brustkrebs die personalisierte Immuntherapien zunehmend in den Fokus rückt

Brustkrebs: Warum Immunstatus, Tumordynamik und personalisierte Immuntherapien zunehmend in den Fokus rücken

Brustkrebs gehört weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen. Trotz moderner Diagnostik und innovativer Therapien zeigt sich im klinischen Alltag immer wieder, dass Patientinnen sehr unterschiedlich auf Behandlungen reagieren. Während einige Betroffene langfristig von einer Therapie profitieren, kommt es bei anderen zu Rückfällen oder Metastasen.

Die moderne Onkologie richtet ihren Blick daher zunehmend nicht nur auf den Tumor selbst, sondern auch auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Tumor, Immunsystem und Tumorumgebung.

Ein wichtiger Baustein kann dabei die Untersuchung des aktuellen Immunstatus sein. Während Tumorart, Hormonrezeptoren, HER2-Status und genetische Veränderungen häufig analysiert werden, wird das Immunsystem oft nur eingeschränkt betrachtet. Dabei spielt es eine zentrale Rolle bei der Erkennung und Kontrolle entarteter Zellen.

Ein erweiterter Immunstatus kann Hinweise liefern auf die Aktivität wichtiger Immunzellpopulationen wie T-Zellen, NK-Zellen, B-Zellen und Monozyten. Diese Informationen können helfen, die individuelle immunologische Ausgangssituation besser zu verstehen.

Zusätzlich gewinnt die Untersuchung der Tumordynamik im Blut zunehmend an Bedeutung. Mittels Tumorzählung können zirkulierende Tumorzellen (CTCs) erfasst werden. Diese Tumorzellen können sich vom Ursprungstumor lösen und über Blut- oder Lymphbahnen im Körper ausbreiten.

Genau dieser Prozess führt zur Entstehung von Metastasen. Metastasen sind Tochtergeschwülste, die sich in anderen Organen wie Knochen, Leber, Lunge oder Gehirn ansiedeln können. Sie stellen bei vielen Tumorerkrankungen eine wesentliche Herausforderung dar. Die Analyse der Tumoraktivität im Blut kann daher zusätzliche Informationen über den Krankheitsverlauf liefern.

Ein weiterer wichtiger biologischer Mechanismus ist die sogenannte Apoptose. Darunter versteht man den programmierten Zelltod, mit dem der Körper beschädigte oder nicht mehr benötigte Zellen kontrolliert entfernt. Viele Tumorzellen entwickeln jedoch Strategien, um dieser natürlichen Kontrolle zu entgehen. Moderne Therapieansätze versuchen daher unter anderem, diese apoptotischen Signalwege wieder zu aktivieren und das natürliche Gleichgewicht zwischen Tumor und Immunsystem zu unterstützen.

Im Bereich der personalisierten Immuntherapie wird seit Jahren intensiv an dendritischen Zelltherapien geforscht. Dendritische Zellen gehören zu den wichtigsten antigenpräsentierenden Zellen des Immunsystems. Bei einer dendritischen Zelltherapie werden patienteneigene Immunzellen aus dem Blut gewonnen, in einem spezialisierten Labor aufbereitet und anschließend wieder verabreicht.

In individualisierten Behandlungskonzepten erfolgt häufig zunächst eine erweiterte Diagnostik bestehend aus Immunstatus und Tumorzählung. Anschließend können vier monatliche Applikationen dendritischer Zellen mit begleitenden immunologischen Maßnahmen, Infusionen, Immunaufbau und immunologischen Verlaufskontrollen kombiniert werden.

Ziel dieser Ansätze ist es, das Zusammenspiel zwischen Tumorbiologie und Immunsystem besser zu verstehen und die personalisierte Medizin weiterzuentwickeln.

Für Patientinnen, Patienten sowie behandelnde Ärztinnen und Ärzte bietet Medical Evidence AI aktuell eine kostenfreie strukturierte Fallanalyse an. Dabei werden klinische Daten, Immunstatus, Tumordynamik und wissenschaftliche Evidenz zusammengeführt und übersichtlich aufbereitet.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

Bessemerstrasse 51 1. OG

12103 Berlin

Deutschland

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Unternehmensbeschreibung – Dendritische Zelltherapie Deutschland

Dendritische Zelltherapie Deutschland ist ein internationales Kompetenznetzwerk für immunologische Therapieansätze, ergänzende Diagnostik und strukturierte Orientierung im Bereich Krebs & Immunologie.

Ein besonderer Fokus liegt auf Brustkrebs (Mammakarzinom), da sich zunehmend mehr Patientinnen und Angehörige für die Rolle des Immunsystems, immunologische Diagnostik sowie ergänzende Therapieansätze interessieren.

Das Netzwerk informiert über:

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o Tumorzählung & Tumordynamik

o immunologische Begleitdiagnostik

o aktuelle Entwicklungen im Bereich Immunonkologie

Dabei arbeitet das Netzwerk mit Ärzten, Praxen, Kliniken und immunologischen Speziallaboren in Deutschland und Europa zusammen.

Ziel ist die strukturierte Information und Orientierung von Patientinnen, Angehörigen sowie medizinischen Fachkreisen zu ergänzenden immunologischen Möglichkeiten bei Brustkrebs und anderen onkologischen Erkrankungen.

Im Rahmen der erweiterten Diagnostik können unter anderem Immunzellpopulationen sowie zirkulierende Tumorzellen (CTC) analysiert werden. Viele Betroffene möchten besser verstehen, welche Rolle das Immunsystem beim individuellen Krankheitsverlauf und Therapieansprechen spielen kann.

Neben der Aufklärung über immunologische Therapieansätze bietet die Plattform Informationen zu wissenschaftlichen Entwicklungen, diagnostischen Möglichkeiten sowie strukturierter Fallorientierung.

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www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

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