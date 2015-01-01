  • Outdoor-Fotokurs in Schweden verbindet Naturerlebnis, Abenteuer und kreative Fotografie

    Eine Woche Outdoorfotografie in Värmland – mit Paddeltouren, Lagerfeuerromantik und professioneller fotografischer Begleitung

    BildStuttgart / Värmland, Schweden – Fotograf und Fotodesigner Thomas Rathay lädt auch 2026 wieder zu seinem beliebten Outdoor-Fotokurs nach Schweden ein. Die einwöchige Fotoreise führt in die beeindruckende Natur Värmlands und kombiniert Naturerlebnis, Outdoor-Abenteuer und kreative Fotografie zu einer besonderen Auszeit vom Alltag.

    Der nächste Termin findet vom 14. bis 23. August 2026 statt.

    Angeboten wird die Reise in Kooperation mit dem erfahrenen Outdoor- und Aktivreiseveranstalter Rucksack Team GmbH, der seit Jahrzehnten Natur- und Erlebnisreisen in Skandinavien organisiert.

    Im Mittelpunkt des Kurses stehen Natur- und Outdoorfotografie unter echten Bedingungen: fotografiert wird beim Paddeln auf den Seen des Naturreservats Glaskogen, bei Wanderungen durch Wälder und entlang einsamer Ufer sowie bei Lagerfeuer- und Nachtaufnahmen in der schwedischen Wildnis.

    „Mir ist wichtig, dass die Teilnehmer nicht nur schöne Bilder mit nach Hause nehmen, sondern die Natur bewusster erleben und ihre eigene fotografische Sichtweise weiterentwickeln“, erklärt Thomas Rathay.

    Der Kurs richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Hobbyfotografen. Vermittelt werden Grundlagen der Bildgestaltung, Natur- und Bewegungsfotografie, Arbeiten mit Lichtstimmungen sowie praktische Tipps zur Outdoorfotografie. Ergänzt wird das Programm durch gemeinsame Bildbesprechungen und individuelle Unterstützung direkt vor Ort.

    Besonderes Augenmerk liegt auf dem entspannten Charakter der Reise: Statt sportlicher Höchstleistungen erwarten die Teilnehmer gemütliche Touren, viel Zeit zum Fotografieren und intensive Naturerlebnisse. Höhepunkt der Reise ist eine zweitägige Kanutour mit Zeltübernachtungen in der Wildnis.

    Thomas Rathay lebt in Stuttgart und arbeitet unter anderem für Outdoor- und Reisemagazine. Seit über 20 Jahren begleitet er Fotoreisen und Outdoorgruppen in Schweden und kennt die Region sowie ihre besonderen Licht- und Wetterbedingungen aus langjähriger Erfahrung.

    Weitere Informationen zum Outdoor-Fotokurs in Schweden:
    Outdoor Fotokurs in Schweden/

    Informationen zur Reiseorganisation durch die Rucksack Travel Team GmbH:
    www.rucksack-reisen.de

    Pressekontakt:
    Thomas Rathay PhotoDesign
    Web: www.das-abenteuer-fotografie.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Thomas Rathay PhotoDesign
    Herr Thomas Rathay
    Holderbuschweg 48
    70563 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 07119714007
    web ..: https://thomas-rathay.de
    email : fotokurs@thomas-rathay.de

    Thomas Rathay ist Fotograf, Fotodesigner und Kursleiter aus Stuttgart. Mit seinem Projekt „Das Abenteuer Fotografie“ verbindet er seit vielen Jahren kreative Fotografie mit Reisen, Outdoor-Erlebnissen und praxisnahen Fotokursen. Seine Schwerpunkte liegen in der Natur-, Reise- und Outdoorfotografie.

    Neben fotografischen Projekten für Magazine, Unternehmen und Tourismusregionen begleitet Thomas Rathay Fotoreisen und Workshops im In- und Ausland. Besonders Skandinavien und die schwedische Wildnis prägen seine fotografische Arbeit seit über 20 Jahren.

    Weitere Informationen:
    https://das-abenteuer-fotografie.de

    Pressekontakt:

    Thomas Rathay PhotoDesign
    Herr Thomas Rathay
    Holderbuschweg 48
    70563 Stuttgart

    fon ..: 07119714007
    email : fotokurs@thomas-rathay.de


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