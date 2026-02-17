  • Reisehandbuch Schottland: Neuer Reiseführer für Highlands, Inseln und individuelle Rundreisen

    Schottland beginnt oft mit einem Bild: ein schmaler Pfad durch nasses Gras, ein See zwischen Hügeln, ein Schaf mitten auf der Straße. Wer mit diesem Buch reist, merkt, dass dahinter mehr steckt.

    BildGenau hier setzt das neue Reisehandbuch Schottland von Magda Lehnert an. Es führt zu den bekannten Regionen – Highlands, Isle of Skye, Glen Coe, Loch Ness, Cairngorms -, nimmt sich aber vor allem Zeit für das, was dazwischen liegt: die wilden Inseln der Westküste, stille Lochs, alte Wälder, kleine Dörfer und Wanderwege, hinter deren Kurven sich die Landschaft immer wieder ändert.

    Magda Lehnert beschreibt Schottland mit Geduld und einem genauen Blick für Landschaft, Licht und Atmosphäre. Ihre Orte laden zum Bleiben ein: für eine Wanderung, einen Blick aufs Meer, ein Gespräch im Pub. Das Buch richtet sich an Reisende, die selbst planen, genauer hinschauen und Raum für Umwege lassen – und verbindet dafür persönliche Empfehlungen mit praktischen Hinweisen.

    Viele Tipps zu Restaurants und Unterkünften, detaillierte Karten und GPS-Downloads zu ausgewählten Wanderungen helfen, eine eigene Route zusammenzustellen – ob Rundreise, Roadtrip, Wandertour, Camper-Reise oder langsames Erkunden einzelner Regionen.

    Auch gestalterisch überzeugt das Buch: atmosphärische Fotografien, sorgfältig gearbeitete Karten und eine klare, hochwertige Aufmachung machen es zum verlässlichen Begleiter unterwegs.

    Magda Lehnert ist Journalistin und Fotografin mit einer Nähe zur Wildnis. Auf langen Wanderungen, oft begleitet von ihrem Hund Timber, erkundet sie Schottlands raue Landschaften – von den Inseln der Westküste bis in die Cairngorm Mountains. Bei Reisedepeschen erschien bereits ihr viel gelobtes Reisehandbuch Slowenien.

    Wichtige Themen im Überblick:

    – Reiseführer Schottland für individuelle Reisen
    – Highlands, Inseln und Cairngorms entdecken
    – Schottland-Rundreise und Roadtrip planen
    – Wandern in Schottland mit GPS-Downloads
    – Natur, Küsten, Lochs, Mythen und kleine Orte
    – Tipps zu Restaurants, Unterkünften und Reiseplanung
    – Detaillierte Karten und atmosphärische Fotografien

    Bibliografische Angaben

    Titel: Reisehandbuch Schottland
    Autorin: Magda Lehnert
    Verlag: Reisedepeschen
    Reihe: Geheimtipps von Freunden
    Erscheinungsdatum: 1. Juni 2026
    Umfang: 224 Seiten
    Preis: 24 EUR
    ISBN: 978-3-96348-041-6

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