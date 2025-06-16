Kostenloses Schottland-Webinar nimmt interessierte Urlauber mit auf die virtuelle Reise

Am 17.02.2026 veranstaltet Wolters Rundreisen ein kostenloses Online-Webinar, das Interessierten inspirierenden Einblick in das Reiseland Schottland und das Reiseangebot von Wolters bietet.

Stuhr, 10. Februar 2026 – Schottland fasziniert seit jeher mit rauer Natur, jahrhundertealten Burgen, mystischen Seen und einer Kultur voller Legenden. Wer dieses außergewöhnliche Reiseziel und perfekt organisierte Rundreisen kennenlernen möchte, hat im Februar 2026 die Gelegenheit dazu – ganz bequem von zu Hause aus. Am 17. Februar 2026 veranstaltet Wolters Rundreisen ein kostenloses Online-Webinar, das Interessierten einen fundierten und zugleich inspirierenden Einblick in das Reiseland Schottland und das Reiseangebot von Wolters bietet.

Die virtuelle Rundreise durch das Land der Highlands, Clans und Mythen richtet sich sowohl an Schottland-Neulinge als auch an erfahrene Reisende, die ihr Wissen vertiefen oder neue Impulse für kommende Reisen sammeln möchten. Von 16:00 bis 17:00 Uhr präsentieren ausgewiesene Expertinnen Wissenswertes, praktische Reisetipps und aktuelle Informationen rund um Schottland. Im Anschluss haben die Teilnehmenden in einer Live-Q&A-Runde die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Mit dabei ist Melanie Telford von VisitScotland, der offiziellen Tourismusorganisation des Landes. Sie gibt Einblicke in kulturelle Besonderheiten und die Vielfalt der schottischen Regionen – von den pulsierenden Städten bis zu den abgelegenen Inseln. Ergänzt wird das Programm durch Kristin Platte, Schottland-Expertin von Wolters Rundreisen, die aus langjähriger Erfahrung berichtet und konkrete Empfehlungen zu Reisen von Wolters Rundreisen sowie Tipps für besondere Erlebnisse gibt. Durch das Webinar führt Moderatorin Melanie Jakusch, die die Inhalte strukturiert aufbereitet und den Dialog zwischen Expertinnen und Teilnehmenden begleitet.

Das Online-Format erlaubt es, ein breites Publikum anzusprechen und Schottland unabhängig vom Wohnort erlebbar zu machen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung jedoch erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Mit diesem Webinar unterstreicht Wolters Rundreisen seine langjährige Expertise für hochwertige Rundreisen und sein Engagement, fundierte Reiseinformationen zugänglich zu machen. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, sich unverbindlich inspirieren zu lassen und Schottland aus erster Hand kennenzulernen. Gebucht werden können die Reisen in vielen deutschen Reisebüros sowie auf der Website von Wolters Rundreisen.

Webinar-Details im Überblick:

* Datum: 17.02.2026

* Uhrzeit: 16:00-17:00 Uhr, anschließend Live Q&A

* Format: Online

* Teilnahme: kostenfrei, Anmeldung erforderlich unter: https://www.wolters-rundreisen.de/webinare/b2c-webinar-wolters-x-schottland-02/2026

Interessierte können sich ab sofort einen Platz sichern und an der virtuellen Entdeckungsreise zu einem der beliebtesten Reiseziele Europas teilnehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolters Rundreisen GmbH

Herr Mathias Tewes

Bremer Str. 61

28816 Stuhr

Deutschland

fon ..: 0421 89 99 655

web ..: https://www.wolters-rundreisen.de/

email : presse@wolters-rundreisen.de

Über Wolters Rundreisen:

Wolters Rundreisen ist der Spezialist für Rundreisen in ganz Europa. Das umfangreiche Angebot mit einem hohen Maß an Service umfasst Auto-, Bus- und Schiffs- und Winterreisen sowie Aktivurlaub. Alle Angebote sind im Reisebüro oder auf www.wolters-rundreisen.de buchbar. Die Wolters Rundreisen GmbH mit Sitz in Stuhr bei Bremen ist eine Tochtergesellschaft der e-vacation Group.



Pressekontakt:

Wolters Rundreisen GmbH

Herr Mathias Tewes

Bremer Str. 61

28816 Stuhr

fon ..: 0421 89 99 655

email : presse@wolters-rundreisen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mattlack im Alltag: Warum Pflege entscheidend für den Werterhalt ist Eingang mit Emotion – Eine Treppe als architektonische Einladung