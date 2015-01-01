Eingang mit Emotion – Eine Treppe als architektonische Einladung

Das Projekt Schoonderwoerd: Räumliche Transformation durch Licht

Die Treppe hat ihre ehemals rein funktionale Rolle längst abgelegt und sich zu einem vollwertigen architektonischen Element entwickelt. Sie strukturiert den Raum, moduliert das Licht und beeinflusst maßgeblich die Gesamtwahrnehmung eines Interieurs. Mit dem digitalen Stairfinder unterstützt EeStairs Architekten dabei, ihre konzeptionellen Absichten in technisch präzise und ästhetisch anspruchsvolle Realisierungen zu übersetzen – von der frühen Inspiration bis zur finalen Ausführung.

Link Stairfinder: https://www.eestairs.de/projekte/stairfinder

Das Projekt Schoonderwoerd: Räumliche Transformation durch Licht

Das für die Schoonderwoerd GmbH in Bilthoven (NL) realisierte Projekt zeigt, wie eine gezielte architektonische Intervention einen ursprünglich geschlossenen und wenig einladenden Raum in einen offenen, hellen und repräsentativen Eingangsbereich verwandeln kann. Die neue Treppe macht den Eingangsbereich von einer bloßen Schwelle zu einer Einladung, der man mit erwartungsvoller Neugier gerne folgt. Der von Pieter Laureys (TK Interiors) in Zusammenarbeit mit Cornelis van Vlastuin (EeStairs) konzipierte Entwurf ist um eine zweiteilige Treppe herum strukturiert, die als räumliches Herzstück fungiert. Die Installation besteht aus fünf breiten Stufen in geöltem Nussbaumholz, kombiniert mit einer schmalen, asymmetrisch positionierten Wendeltreppe aus Stahl mit einem Finish in Bronze. Orthogonale Linien treten in einen Dialog mit einer kontinuierlichen Kurve; Holz trifft auf Stahl und Glas in einer Montage, die sich durch außergewöhnliche Präzision auszeichnet. Die Struktur wirkt gleichermaßen präsent wie visuell leicht, definiert das Raumvolumen neu und leitet den Blick durch den Raum nach oben.

Stairfinder: Ein Tool zur Designunterstützung für Architekten

Der von EeStairs entwickelte Stairfinder ist ein Online-Tool, das Architekten und Designer bereits in den frühesten Phasen des Entwurfsprozesses unterstützt. Als echte kreative Ressource ermöglicht es den Nutzern, eine breite Palette an Typologien, Formen und Materialien anhand von maßgeschneiderten Referenzprojekten zu erkunden. Designkonzepte können durch Filter nach Treppentyp, Struktur und Material verfeinert werden, was die Entwurfsphase absichert, indem auf bewährte Lösungen – insbesondere bei komplexen Geometrien – zurückgegriffen wird.

Für das Projekt Schoonderwoerd diente der Stairfinder als Grundlage für einen tiefgehenden Austausch zwischen TK Interiors und EeStairs. Technische Anforderungen wie enge Radien, komplexe Geometrien und anspruchsvolle Oberflächen wurden von Beginn an integriert, ohne die architektonische Absicht zu verwässern. EeStairs brachte zudem seine Expertise in Materialien und Oberflächen ein, insbesondere durch die hauseigenen Veredelungen EeSoffit und EePaint.

Planungssicherheit durch integrierte Projektabwicklung

Über die Inspiration hinaus bietet der Stairfinder einen entscheidenden Vorteil: Planungssicherheit. Durch die hausinterne Integration von Design, Engineering, Fertigung und Montage ermöglicht EeStairs eine frühzeitige und transparente Definition von Kosten, Machbarkeit und Ausführungsparametern. Dieser integrierte Ansatz minimiert unvorhergesehene Probleme während der Bauphase und gewährleistet die Treue zum ursprünglichen Entwurfsgedanken. Eine solch umfassende Unterstützung ist ein entscheidender Vorteil für architektonisch anspruchsvolle öffentliche und gewerbliche Projekte. Während der Stairfinder konkrete, erprobte Referenzen liefert, stellt EeStairs deren technische und handwerkliche Ausführung weltweit nach höchsten Qualitätsstandards sicher.

„Dieses Projekt zeigt, wie sorgfältige Planung und Gestaltung komplexe Geometrie in eine Treppe von natürlicher Leichtigkeit verwandeln können“ (Cornelis van Vlastuin, Designer und Creative Director, EeStairs).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EeStairs bv

Frau Ira Imig

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

Niederlande

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.com/

email : rp.fr@eestairs.com

Über EeStairs – Spezialisten für die Planung, Konstruktion und Montage von Treppen:

Das „Ee“ in EeStairs steht für „Exponent of Excellence“. EeStairs fertigt außergewöhnliche Treppen von herausragender Schönheit, Präzision und struktureller Integrität – in ganz Europa, Großbritannien, Nordamerika und Asien. Die internationalen Teams bestehen aus hauseigenen Spezialisten für Ingenieurwesen, Architektur, Produktdesign, Softwareprogrammierung, Fertigung und Montage und bieten den Kunden umfassendes Fachwissen für jeden Schritt des Treppenentwicklungsprozesses.

Das Unternehmen arbeitet eng mit führenden Architekten, Innenarchitekten, Ingenieuren und Kunden zusammen, um Treppen zu fertigen, deren Formen, Materialien und technische Leistung von höchster Qualität sind.Ein entscheidender Faktor für die Qualitätskontrolle ist, dass EeStairs den gesamten Prozess überwacht – vom Entwurf über die Fertigung bis zur Installation.

Pressekontakt:

EeStairs bv

Frau Ira Imig

De Landweer 8

3771 LN Barneveld

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.com/

email : rp.fr@eestairs.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mattlack im Alltag: Warum Pflege entscheidend für den Werterhalt ist E-Mobilität zu Lande und im Wasser