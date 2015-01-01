  • Eingang mit Emotion – Eine Treppe als architektonische Einladung

    Das Projekt Schoonderwoerd: Räumliche Transformation durch Licht

    BildDie Treppe hat ihre ehemals rein funktionale Rolle längst abgelegt und sich zu einem vollwertigen architektonischen Element entwickelt. Sie strukturiert den Raum, moduliert das Licht und beeinflusst maßgeblich die Gesamtwahrnehmung eines Interieurs. Mit dem digitalen Stairfinder unterstützt EeStairs Architekten dabei, ihre konzeptionellen Absichten in technisch präzise und ästhetisch anspruchsvolle Realisierungen zu übersetzen – von der frühen Inspiration bis zur finalen Ausführung.

    Link Stairfinder: https://www.eestairs.de/projekte/stairfinder 

    Das Projekt Schoonderwoerd: Räumliche Transformation durch Licht

    Das für die Schoonderwoerd GmbH in Bilthoven (NL) realisierte Projekt zeigt, wie eine gezielte architektonische Intervention einen ursprünglich geschlossenen und wenig einladenden Raum in einen offenen, hellen und repräsentativen Eingangsbereich verwandeln kann. Die neue Treppe macht den Eingangsbereich von einer bloßen Schwelle zu einer Einladung, der man mit erwartungsvoller Neugier gerne folgt. Der von Pieter Laureys (TK Interiors) in Zusammenarbeit mit Cornelis van Vlastuin (EeStairs) konzipierte Entwurf ist um eine zweiteilige Treppe herum strukturiert, die als räumliches Herzstück fungiert. Die Installation besteht aus fünf breiten Stufen in geöltem Nussbaumholz, kombiniert mit einer schmalen, asymmetrisch positionierten Wendeltreppe aus Stahl mit einem Finish in Bronze. Orthogonale Linien treten in einen Dialog mit einer kontinuierlichen Kurve; Holz trifft auf Stahl und Glas in einer Montage, die sich durch außergewöhnliche Präzision auszeichnet. Die Struktur wirkt gleichermaßen präsent wie visuell leicht, definiert das Raumvolumen neu und leitet den Blick durch den Raum nach oben.

    Stairfinder: Ein Tool zur Designunterstützung für Architekten

    Der von EeStairs entwickelte Stairfinder ist ein Online-Tool, das Architekten und Designer bereits in den frühesten Phasen des Entwurfsprozesses unterstützt. Als echte kreative Ressource ermöglicht es den Nutzern, eine breite Palette an Typologien, Formen und Materialien anhand von maßgeschneiderten Referenzprojekten zu erkunden. Designkonzepte können durch Filter nach Treppentyp, Struktur und Material verfeinert werden, was die Entwurfsphase absichert, indem auf bewährte Lösungen – insbesondere bei komplexen Geometrien – zurückgegriffen wird.

    Für das Projekt Schoonderwoerd diente der Stairfinder als Grundlage für einen tiefgehenden Austausch zwischen TK Interiors und EeStairs. Technische Anforderungen wie enge Radien, komplexe Geometrien und anspruchsvolle Oberflächen wurden von Beginn an integriert, ohne die architektonische Absicht zu verwässern. EeStairs brachte zudem seine Expertise in Materialien und Oberflächen ein, insbesondere durch die hauseigenen Veredelungen EeSoffit und EePaint.

    Planungssicherheit durch integrierte Projektabwicklung

    Über die Inspiration hinaus bietet der Stairfinder einen entscheidenden Vorteil: Planungssicherheit. Durch die hausinterne Integration von Design, Engineering, Fertigung und Montage ermöglicht EeStairs eine frühzeitige und transparente Definition von Kosten, Machbarkeit und Ausführungsparametern. Dieser integrierte Ansatz minimiert unvorhergesehene Probleme während der Bauphase und gewährleistet die Treue zum ursprünglichen Entwurfsgedanken. Eine solch umfassende Unterstützung ist ein entscheidender Vorteil für architektonisch anspruchsvolle öffentliche und gewerbliche Projekte. Während der Stairfinder konkrete, erprobte Referenzen liefert, stellt EeStairs deren technische und handwerkliche Ausführung weltweit nach höchsten Qualitätsstandards sicher.

    „Dieses Projekt zeigt, wie sorgfältige Planung und Gestaltung komplexe Geometrie in eine Treppe von natürlicher Leichtigkeit verwandeln können“ (Cornelis van Vlastuin, Designer und Creative Director, EeStairs).

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    EeStairs bv
    Frau Ira Imig
    De Landweer 8
    3771 LN Barneveld
    Niederlande

    fon ..: 00 33 6 20 49 44 39
    web ..: https://www.eestairs.com/
    email : rp.fr@eestairs.com

    Über EeStairs – Spezialisten für die Planung, Konstruktion und Montage von Treppen:
    Das „Ee“ in EeStairs steht für „Exponent of Excellence“. EeStairs fertigt außergewöhnliche Treppen von herausragender Schönheit, Präzision und struktureller Integrität – in ganz Europa, Großbritannien, Nordamerika und Asien. Die internationalen Teams bestehen aus hauseigenen Spezialisten für Ingenieurwesen, Architektur, Produktdesign, Softwareprogrammierung, Fertigung und Montage und bieten den Kunden umfassendes Fachwissen für jeden Schritt des Treppenentwicklungsprozesses.

    Das Unternehmen arbeitet eng mit führenden Architekten, Innenarchitekten, Ingenieuren und Kunden zusammen, um Treppen zu fertigen, deren Formen, Materialien und technische Leistung von höchster Qualität sind.Ein entscheidender Faktor für die Qualitätskontrolle ist, dass EeStairs den gesamten Prozess überwacht – vom Entwurf über die Fertigung bis zur Installation.

    Pressekontakt:

    EeStairs bv
    Frau Ira Imig
    De Landweer 8
    3771 LN Barneveld

    fon ..: 00 33 6 20 49 44 39
    web ..: https://www.eestairs.com/
    email : rp.fr@eestairs.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die Platz-Gewinn-Treppe 1m² von EeStairs – Wohnräume erweitern
      1m² (TM), Der Name ist Programm, denn diese ultrakompakte Wendeltreppe von EeStairs benötigt nur einen Quadratmeter Platz...

    2. Eine nachhaltige Treppe inspiriert von einem Wassertropfen
      Aquon-Treppe von EeStairs...

    3. NextGen(TM) – die maßgefertigte High-End-Treppe: per Online-Konfigurator in wenigen Klicks erstellt und bestellt
      Nachhaltig, sicher und kostengünstig: das Treppensystem NextGen von EeStairs bietet Architekten und Bauherren eine sofortige Antwort bei Innenausbau und Umnutzung....

    4. Neue ansprechende Treppe gefällig? Hier ein paar Tipps:
      Heute sind die Treppen immer öfter in den Wohnbereich integriert; Das bedeutet, dass die Treppe nicht nur funktionale, sondern immer mehr auch die optischen Ansprüche der Bewohner erfüllen sollte....

    5. Eine Treppe im Zentrum einer Villa in Saint-Tropez – gelungene Inszenierung einer überraschenden Formensprache
      Perfektion ist das Motto, um das sich alles dreht....

    6. Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht – Humorvolle Corona-Geschichte
      Sandra Noack teilt in "Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht" die Geschichte, wie Corona in ihr Leben trat (und leider nicht mehr ging)....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.