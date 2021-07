Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht – Humorvolle Corona-Geschichte

Sandra Noack teilt in „Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht“ die Geschichte, wie Corona in ihr Leben trat (und leider nicht mehr ging).

Jeder hat seine Corona Geschichte nach über einem Jahr Pandemie. Für die Menschen im Kreis Heinsberg begann alles mit einer Karnevalssitzung im Februar 2020, als die Welt noch halbwegs normal war und die meisten Menschen Corona nur als ein Problem des fernen Ostens ansahen. Es war alles noch weit weg und bewegte kaum jemanden. Keiner ahnte, wie sich von da an das Leben aller für die folgenden mindestens eineinhalb Jahre ändern würde. Sandra Noack schildert in ihrem Buch auf unterhaltsame Weise, wie Corona in ihr eigenes Leben trat, wie sie ihre eigene Covid19 Erkrankung erlebte und erzählt eindrucksvoll und ehrlich, was das Virus mit ihrer Familie machte.

Wer von autobiografischen Corona-Geschichten nicht genug bekommen kann, der sollte sich „Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht“ von Sandra Noack auf jeden Fall zu Gemüte ziehen, denn die Autorin schafft es, dem ernsten Thema mit ihrem Humor ein wenig von seinem Ernst zu nehmen, ohne dabei jedoch die Leser dazu zu ermutigen, Corona nicht ernst zu nehmen. Die Autorin wurde, wie der Titel es bereits erahnen lässt, im Jahr 1979 geboren. Sie ist diplomierte Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Seit 2005 ist sie im Schuldienst als Studienrätin für die Fächer Geschichte und Sport tätig. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Kreis Heinsberg.

„Patientin Jahrgang 1979, auf der Treppe ausgerutscht" von Sandra Noack ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33607-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

