Reaktive und aktive Ölsperren für ausgelaufenes Öl auf Gewässern

Für eine schnelle Eingrenzung und Aufnahme von ausgelaufenem Öl auf Gewässern gibt es die passenden Ölsperren. Aktive Ölsperren saugen Öl auf, reaktive Ölsperren grenzen Öl ein.

Aktive Ölsperren für Gewässer von MAKRO IDENT sind aus sehr saugstarken und sehr leichten Polypropylen-Spinnvliesfasern hergestellt. Sie binden alle ölhaltigen Flüssigkeiten an sich und saugen das Vielfache vom Eigengewicht auf. Die Ölsperren schwimmen auch im vollgesogenen Zustand und gehen nicht unter. Sollten die Ölbindemittel auch längere Zeit im Wasser gewesen sein,, fangen sie auch nicht zu schimmeln.

Die bei MAKRO IDENT erhältlichen reaktiven Ölsperren sind mit PVC ummantelt und dienen ausschließlich zur Eingrenzung und zum mehrmaligen Verwenden bzw. zur Daueranwendung auf Wasseroberflächen. Diese reaktiven Ölsperren sind konzipiert für den Einsatz in ruhigen und geschützten Gewässern mit leichten Strömungen.

Saugschleier, Ölfänger, Ölschleppfänger und ölbindende Tücher mit hohem Absorptionsvermögen in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich. Somit werden die meisten kleinen bis großen Ölunfälle, die in großen und kleinen Gewässern passieren können, mit verschiedenen Absorptionsmitteln schnell beseitigt. Selbstverständlich können die Produkte auch für Tanks, Kläranlagen, für Unfälle auf einem Industriegelände usw. verwendet werden.

Die Ölsperren von MAKRO IDENT verfügen über einen sehr stark absorbierenden Kern. Dank der Eigenschaften wie hohe Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit, hoher Absorptionsgrad, nicht schimmelnd und staubend, sind die Ölsperren optimal in Gewässern, in Tanks oder im geteerten oder betonierten Gelände einsetzbar. Die Ölbindemittel enthalten keine gefährlichen Stoffe oder Gemische nach EG-Richtlinien. Die Produkte enthalten auch keine als gefährdend eingestuften Materialien und Zusammensetzungen. Es sind keinerlei Gesundheitsschäden bei normaler Verwendung bekannt.

Für das Auslegen von ölbindenden Tuchrollen auf Gewässern gibt es die ölbindenden Rollen ENV. Diese haben eine Länge von 44 Metern und werden z.B. vom Schiff aus ausgerollt. Die vorhandene Perforation sorgt dafür, dass man zwischendrin das Material abreißen und einige Lagen nebeneinander auf der Wasseroberfläche auslegen kann. Bei nur wenig ausgelaufenem Öl kann hier die Menge Material verwendet werden, wie gerade benötigt wird. Man muss nicht die komplette Rolle verbrauchen.

Die dazu passenden ENV-Ölsperren können mit dazu bestellt werden, wenn es sich um eine hohe Menge an ausgelaufenem Öl handelt und schnell reagiert werden muss. Mit den Ölsperren können auf einmal 259 Liter ausgelaufenes Öl, Benzin, Diesel, Hydraulikflüssigkeit usw. aufgenommen werden.

ENV-MAXX Tücher für kleine bis große Verschüttungen in der Seefahrt sind ebenfalls erhältlich. Falls an Deck kleinere, mittlere und große Mengen ölhaltiger Flüssigkeiten ausgelaufen sind. Die Tücher haben nur 1 Decklage. Auf der Unterseite befinden sich die Vliesfasern, die sofort Flüssigkeit aufnehmen. Das ist besonders dann sehr gut, wenn es sehr schnell gehen muss. Tanks können mit diesen Tüchern ebenfalls ausgelegt werden, um zum Beispiel Reste von Öl aufnehmen zu können.

Die SPC Saugschleier sind ähnlich der oben beschriebenen Tuchrollen zum Auslegen auf der Wasseroberfläche. Sie sind noch strapazierfähiger und verfügen über ein eingearbeitetes, durchgehendes Nylonband, so dass der Saugschleier an eine Sperre gebunden werden könnte oder von einem Boot geschleppt werden kann. Das verstärkte Band erlaubt auch ein Aneinanderkoppeln mehrerer Saugschleier und vereinfacht das Einholen, wenn diese vollgesogen sind.

Ölfänger und Ölschleppfänger sind ideal für Schweröle wie zum Beispiel Bunker C, Rohöl und Öle Nr. 4, 5 und 6. Diese Ölfänger nehmen das 20 bis 60-fache des Eigengewichtes auf. Selbst bei Bedingungen unter Null Grad. Gewählt werden kann zwischen Ölfängern zum praktischen Reinigen von Felsen und Pfählen oder Ölschleppfänger zum Reinigen von Küstenstreifen oder zum Schleppen hinter einem Boot.

SPC-Ölsperren sind wasserabweisend und haben eine höhere Leistung und Absortptionskapazität. Die Ölsperren können alle miteinander verbunden werden durch Clips. Alle Ölsperren sind in einem sehr robusten Außenschlauch untergebracht, damit diese auch sehr rauen Bedingungen stand halten.

Die reakiven Ölsperren von MAKRO IDENT sind von einer einzigen Person anzuwenden. Das geringe Gewicht macht es sehr einfach, diese auch an entlegenen und schwer zugänglichen Bereichen auszulegen. Die Sperren haben einen zusätzliche Schürze, um auch in rauen Gewässern ihren Dienst zu tun. Die reaktiven Ölsperren sind wiederverwendbar und können zum Beispiel in Yachthäfen, auf Binnengewässern usw. eingesetzt werden. Sie sind eine großartige Lösung für Feuerwehr, Einsatzkräfte bei der Ersten Hilfe sowie für Transporte im Wasser und an Land. Besonders auch in Hochwasser-gefährdeten Gebieten sind Ölsperren, Tuchrollen sowie ölbindende Tücher für Gewässer unumgänglich, um schnellstmöglich ausgelaufenes Öl bzw. Heizöl im Freien und in Häusern zu beseitigen.

Weiterführende Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/bindemittel/oelsperren-marine.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

