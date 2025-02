Eine nachhaltige Treppe inspiriert von einem Wassertropfen

Aquon-Treppe von EeStairs

– Bei der Umsetzung ging es um ökologische Materialien, Abfallminimierung und Energieeinsparung. Die Treppe ist Beispiel einer perfekten Umsetzung des architektonischen Gesamtkonzepts geprägt von Nachhaltigkeit und Design.

Die von EeStairs für die neue Firmenzentrale von Aquon (Houten NL, https://www.aquon.nl/) entworfene Wendeltreppe setzt neue Maßstäbe in der architektonischen Gestaltung nachhaltiger Bauwerke. In enger Zusammenarbeit mit Vakwerk Architecten entstand eine Treppenkonstruktion, die durch Materialeffizienz, Energieeinsparung und durchdachte Konstruktion besticht.

Ein architektonisches Statement für Nachhaltigkeit

Aquon, ein Full-Service-Partner für Wasserqualitäts- und Umweltforschung, suchte nach einer Treppe, die ihre Mission von Gleichgewicht und Nachhaltigkeit perfekt widerspiegelt. Das Ergebnis ist eine Wendeltreppe, die das Erdgeschoss mit dem ersten Stock verbindet und deren Form an die fließende Dynamik eines Wasserstrudels denken lässt. Bei der Planung standen insbesondere die Minimierung von Abfall, die Verwendung ökologischer Materialien und eine energieeffiziente Umsetzung im Fokus.

Innovative Konstruktion mit natürlicher Eleganz

Das Herzstück der Treppenkonstruktion bildet ein Tragsystem aus doppelten Stahlwangen, das die Stufen mit Verbundprofil sicher unterstützt. Diese Träger sind vollständig in dreischichtiges Kiefernsperrholz gehüllt, wodurch die Treppe eine warme, natürliche Anmutung erhält. Der darunterliegende Stahlrahmen wurde mit einer langlebigen Zinkphosphat-Beschichtung grundiert, um eine maximale Beständigkeit zu gewährleisten. Eine der größten technischen Herausforderungen war die Montage der massiven Wendelkonstruktion als eine Einheit. Dies umfasste auch das aufwendig gearbeitete Geländer, dessen präzise Positionierung und Verbindungen essenziell waren, um die visuelle Kohärenz und strukturelle Stabilität sicherzustellen.

Handwerkskunst trifft auf innovative Technologie

Das Geländer der Treppe ist ein wahres Meisterwerk: Es besteht aus vier Schichten Kiefernsperrholz, die in einem aufwendigen 3D-Verfahren geformt und laminiert wurden. Ein besonderes Highlight ist das perforierte und gravierte Muster, das sich entlang der Treppe in einer fließenden Bewegung verdichtet. Dieses Design verstärkt nicht nur die visuelle Dynamik, sondern symbolisiert auch die Strömung und Filtration von Wasser – eine Hommage an den Umweltfokus von Aquon. Die Oberfläche wurde mit einer dreifachen Lackierung veredelt, um Langlebigkeit und eine edle Haptik zu gewährleisten.

Eine Treppe als Sinnbild nachhaltiger Architektur

Die Wendeltreppe von EeStairs für Aquon zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltige Materialien, durchdachtes Design und meisterhafte Handwerkskunst zu einer zukunftsweisenden architektonischen Lösung verschmelzen können. Sie dient nicht nur als funktionales Verbindungselement innerhalb des Gebäudes, sondern unterstreicht zugleich die Werte von Aquon und setzt ein starkes Zeichen für verantwortungsbewusstes Bauen.

Weitere Informationen unter: https://www.eestairs.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EeStairs DE

Frau Ira Imig

Bindering 19

94496 Ortenburg

Deutschland

fon ..: 00 33 6 20 49 44 39

web ..: https://www.eestairs.de/

email : rp.fr@eestairs.com

Über EeStairs:

EeStairs ist ein niederländischer Treppenhersteller mit Sitz in Barneveld, 60 km südlich von Amsterdam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Cornelis van Vlastuin und Dick Cluistra gegründet und drückt bereits in seinem Namen sein Streben nach Perfektion aus, denn das Kürzel „Ee“ steht für „Exponent of Excellence“, wobei der gesamte Herstellungsprozess – die Konzeption, das Design, die Produktion in der firmeneigenen Fabrik bis hin zum kleinsten Detail – dem Anspruch der Exzellenz unterliegt. So erfüllen die Produkte von EeStairs die höchsten internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Am Hauptsitz von Eestairs in Barneveld arbeiten etwa 60 Personen. Hinzu kommen 10 Außenstellen in Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien usw.) und 35 Niederlassungen in den USA. Das Unternehmen arbeitet eng mit Architekten, Innenarchitekten und renommierten Privatkunden zusammen, darunter Zaha Hadid Architects, UNStudio, Allford Hall Monaghan Morris, Gensler Architectes Paris, Snøhetta und Peter Marino, sowie mit großen Luxusmarken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton.

EeStairs Streben nach Exzellenz drückt sich auch in seinem Hauptquartier in Barneveld aus: Das Gebäude wurde mit dem internationalen BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet mit der Note „Outstanding“, das die Umweltverträglichkeit von Industriegebäuden bewertet.

