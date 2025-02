Rocket Doctor erhält Zulassung als angeschlossener Anbieter für Medicaid in New York und erweitert seine Partnerschaft mit EngageWell für eine verbesserte Versorgung

Rocket Doctor erhält Zulassung als angeschlossener Anbieter für Medicaid in New York und erweitert seine Partnerschaft mit EngageWell für eine verbesserte Versorgung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Treatment.com AI Inc. (CSE: TRUE, OTC: TREIF, Frankfurt: 939) (Treatment) gibt die Zulassung von Rocket Doctor als In-Network-Anbieter für New York Medicaid bekannt und stärkt damit den Zugang zur virtuellen Gesundheitsversorgung im gesamten Bundesstaat und Zusammenarbeit mit EngageWell.

· Zugelassen als In-Network-Anbieter für New York Medicaid, das 6,9 Millionen Menschen (35 % der Bevölkerung des Bundesstaates) abdeckt

· Ausweitung der virtuellen Gesundheitsdienste von Rocket Doctor auf Medicaid-Begünstigte in ganz New York

· Unterstützt Patienten mit dringender, primärer und fachärztlicher Versorgung über eine fortschrittliche Telemedizinplattform

· Der Service soll die Zahl der Notaufnahmen und die Wartezeiten verringern und den Zugang zu rechtzeitigen Facharztüberweisungen verbessern

· Trägt zur Mission von Rocket Doctor bei, Hindernisse für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu beseitigen

· Partnerschaft mit EngageWell zur Verbesserung der virtuellen Versorgung und Unterstützung für ältere New Yorker, finanziert durch einen Zuschuss von 1 Million US-Dollar

Vancouver, BC – 25. Februar 2025 – Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass Rocket Doctor und sein virtueller Gesundheitsmarktplatz als In-Network-Anbieter für New York Medicaid zugelassen wurden. Dieser Meilenstein ermöglicht nun den 6,9 Millionen Medicaid-Begünstigten des Bundesstaates den direkten Zugang zu den hochwertigen virtuellen Gesundheitsdiensten von Rocket Doctor. Diese Genehmigung erweitert den Zugang zu erschwinglicher medizinischer Versorgung für etwa 35 % der Bevölkerung New Yorks erheblich und stellt sicher, dass Patienten rechtzeitig behandelt werden können, ohne unnötige Notaufnahmen oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen.

Ab dem 22. Januar 2025 werden die zertifizierten Ärzte von Rocket Doctor Medicaid-Empfängern über ihre hochmoderne Telemedizinplattform Grund-, Notfall- und Spezialbehandlungen anbieten, wobei die Akkreditierung bis 2030 gültig ist. Die Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt zur Beseitigung von Ungleichheiten im Gesundheitswesen, indem unterversorgte Gemeinden mit umfassender, bedarfsgerechter medizinischer Versorgung von zu Hause aus versorgt werden.

Ich glaube, dass diese Genehmigung einen Wendepunkt für Medicaid-Patienten in New York darstellt, sagte Dr. William Cherniak, CEO und Gründer von Rocket Doctor. Indem wir unsere virtuellen und hybriden Versorgungsmodelle einer der größten Medicaid-Bevölkerungsgruppen des Landes zur Verfügung stellen, bauen wir Barrieren ab und stellen sicher, dass Patienten unabhängig von ihrem Standort oder ihrer finanziellen Situation Zugang zu der benötigten Gesundheitsversorgung haben, wenn sie sie benötigen.

Ausweitung der Unterstützung für ältere New Yorker mit EngageWell

Zusätzlich zur Erweiterung von Rocket Doctors Medicaid-Programm ist das Team stolz auf die Zusammenarbeit mit EngageWell engagewellipa.com/, einem Netzwerk von Gesundheits- und Sozialdiensten, das sich der Versorgung einkommensschwacher und unterversorgter Bevölkerungsgruppen in New York City widmet. EngageWell wurde 2016 gegründet, um seine Anbieter bei der Umstellung auf eine wertorientierte Versorgung in New York zu unterstützen. EngageWell verbessert das Versorgungsmanagement für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen, indem es die Infrastruktur für die virtuelle Versorgung stärkt, die Rolle der Gemeindegesundheitshelfer ausbaut und innovative Technologien integriert, um den Zugang und die Ergebnisse zu verbessern. Im Rahmen seiner Vorzeigeinitiative Care Your Way nutzt EngageWell Telemedizin, Fernüberwachung von Patienten und soziale Determinanten von Gesundheit, um gesundheitliche Ungleichheiten zu beseitigen und Menschen mit der benötigten Versorgung zu versorgen.

EngageWell hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Medicaid-Mitglieder und Menschen, die mit systemischen Hindernissen in der Gesundheitsversorgung konfrontiert sind, zu verbessern, so Christopher Joseph, Executive Director von EngageWell IPA. Durch unsere Partnerschaft mit Rocket Doctor und die Unterstützung unseres Anbieternetzwerks nutzen wir Telemedizin und Fernüberwachung von Patienten, um die gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern und Menschen mit der benötigten Versorgung zu verbinden. Während Care Your Way und unsere Bemühungen, gesundheitliche und soziale Auswirkungen aufzuzeigen, derzeit durch Zuschüsse finanziert werden, ist die Sicherstellung der Medicaid-Genehmigung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung und Skalierung dieser Bemühungen.“

Da die Dienste nun verfügbar sind, können Kunden, die von einem EngageWell-Anbieter betreut werden, virtuelle Konsultationen mit dem Netzwerk erfahrener Ärzte von Rocket Doctor in mehr als 20 Fachgebieten buchen. Es wird erwartet, dass dieser Fortschritt den Zugang zur ambulanten Versorgung vereinfacht und die Ergebnisse im Gesundheitswesen erheblich verbessert, während gleichzeitig die Kosten für Patienten und das Gesundheitssystem gesenkt werden.

Die Expansion von Rocket Doctor nach New York und die Partnerschaft mit EngageWell stehen im Einklang mit der umfassenderen Mission des Unternehmens, innovative digitale Lösungen zu nutzen, um einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung in ganz Nordamerika zu ermöglichen. Das Unternehmen plant, weitere Partnerschaften mit Medicaid und anderen Gesundheitsdienstleistern einzugehen, um sicherzustellen, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen die Versorgung erhalten, die sie benötigen.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI (künstliche Intelligenz) und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu verbessern und aktuelle Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Unterstützung von Hunderten von medizinischen Fachkräften weltweit hat Treatment.com AI eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt – die Global Library of Medicine (GLM). Mit mehr als 10.000 medizinischen Expertenbewertungen liefert die GLM geprüfte klinische Informationen und Unterstützung für alle medizinischen Fachkräfte und bietet empfohlene Tests (physische und Laboruntersuchungen), Bildgebung und Abrechnungscodes. Die GLM hilft medizinischen Fachkräften (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, schafft mehr Zeit für notwendige persönliche Patiententermine und ermöglicht eine größere Konsistenz bei der Qualität der Patientenbetreuung. Die GLM-Plattform von Treatment.com AI unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen und ermöglicht die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Treatment finden Sie www.treatment.com oder per E-Mail: info@treatment.com

Über Rocket Doctor Inc.

Rocket Doctor ist eine technologiebasierte digitale Gesundheitsplattform und ein Marktplatz, der Hindernisse abbaut, die den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung einschränken. Unsere firmeneigene Software stattet Ärzte mit den Werkzeugen aus, die sie für den erfolgreichen Betrieb von Praxen in virtuellen und hybridisierten persönlichen/virtuellen Versorgungsmodellen benötigen, und ermöglicht es ihnen, Patienten in abgelegenen Gemeinden, insbesondere in ländlichen und nördlichen Gemeinden in ganz Kanada und bei Medicaid in den Vereinigten Staaten, eine maßgeschneiderte Versorgung anzubieten. Durch die Nutzung großer Sprachmodelle, KI/ML und drahtloser medizinischer Geräte überbrückt Rocket Doctor die Kluft im Gesundheitswesen und verbindet Patienten mit gleichberechtigten und zugänglichen virtuellen Gesundheitsdiensten, unabhängig von Alter, Standort oder finanzieller Situation. Dies schließt auch Patienten mit potenziell stigmatisierenden Erkrankungen wie Substanzkonsum, psychischen Erkrankungen und anderen ein.

Weitere Informationen über die Plattform und die Dienste von Rocket Doctor finden Sie unter www.rocketdoctor.io(USA) www.rocketdoctor.ca(Kanada) oder per E-Mail media@rocketdoctor.io.

About EngageWell

EngageWell IPA is a leading healthcare organization created in 2016 by New York City not-for-profit organizations working together to offer coordinated, integrated treatment options that include addressing social determinants of health – housing, nutrition, economic security. Through innovative clinical care models and strategic partnerships, EngageWell strives to create a more equitable healthcare system that addresses health disparities and breaks the links between poverty, structural racism, and poor health. www.engagewellipa.com

To learn more about Rocket Doctor’s platform and services, visit www.rocketdoctor.io (U.S.) www.rocketdoctor.ca (Canada) or email media@rocketdoctor.io.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf die Umsetzung seiner Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren zeitliche Planung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den Abschluss der California-Medicaid-Transaktion von Rocket Doctor und die erwarteten Vorteile einer solchen Transaktion für Rocket Doctor sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com übernimmt keine Verpflichtung, sie öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsorientierte Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsorientierte Finanzinformationen und einen Finanzausblick (zusammen FOFI) über die prognostizierten Einnahmen und Bruttomargen von Rocket Doctor aus der Partnerschaft mit einem in Kalifornien verwalteten Pflegeplan, der denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegt, wie in den obigen Absätzen dargelegt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Finanzinformationen wurden vom Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung erstellt und

dienen dazu, den Lesern die Bedeutung solcher Transaktionen für das Geschäft von Rocket Doctor zu vermitteln. Sie stellen keine Schätzung der Rentabilität oder eines anderen Maßstabs für die finanzielle Leistung dar. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) nur für die Zwecke verwendet werden sollten, für die sie hier offengelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) sollten nur für die Zwecke verwendet werden,

für die sie hier offengelegt werden.

