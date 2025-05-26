Der übersehene Klimakampf innerhalb der europäischen Stahlinfrastruktur

Europas nächster Klimakampf wird möglicherweise nicht in Batteriefabriken oder Wasserstoffanlagen ausgetragen, sondern in etwas weit weniger Glamourösem: Rost.

Während Brüssel seinen Vorstoß zur Klimaneutralität beschleunigt, konzentrierte sich Europas Dekarbonisierungsdebatte bislang überwiegend auf den Aufbau neuer Infrastruktur – Offshore-Windparks, Wasserstoffkorridore, elektrifizierte Verkehrsnetze und modernisierte Stromnetze. Doch zunehmend rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt des Green Deal: Wie kann Europa die industriellen Anlagen erhalten, die bereits existieren?

Die Antwort ist wichtiger, als viele politische Entscheidungsträger bislang angenommen haben. In Häfen, Offshore-Plattformen, Brücken, Windkrafttürmen und petrochemischen Anlagen verursacht Korrosion still und leise enorme wirtschaftliche und ökologische Kosten. Der Ersatz beschädigten Stahls erfordert energieintensive Produktion, neue Rohstoffe und wiederholte industrielle Aktivitäten – und das in einer Zeit, in der Europa gleichzeitig Emissionen senken, Lieferketten stärken und industrielle Widerstandsfähigkeit verbessern will.

In diesem Sinne könnte die nächste Phase des industriellen Wandels Europas ebenso sehr von Wartung wie von Neubau abhängen.

Dies beginnt bereits, die Wirtschaftlichkeit industrieller Beschichtungen neu zu definieren – ein Sektor, der traditionell als chemisch ausgereift und operativ wenig spektakulär galt. Zunehmend werden Schutzbeschichtungen jedoch als strategische Technologien betrachtet, die die Lebensdauer von Infrastruktur verlängern, den eingebetteten CO-Ausstoß reduzieren und die Lebenszykluskosten kritischer Anlagen senken können.

Der Zeitpunkt ist bedeutend. Europa tritt in eine Phase infrastruktureller Belastung ein, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachten war. Die Offshore-Windkapazitäten in der Nordsee wachsen weiterhin rasant. Die Verteidigungsausgaben steigen auf dem gesamten Kontinent. Häfen, Schienennetze und Energieinfrastruktur müssen nach Jahren der Unterinvestition modernisiert werden. Gleichzeitig versucht der Green Deal Industrial Plan der EU, Industrieemissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China zu erhalten.

Diese Entwicklungen treffen auf eine schwierige industrielle Realität: Der Ersatz von Stahl ist teuer, CO-intensiv und geopolitisch sensibel.

Jüngsten Untersuchungen zufolge könnte der korrosionsbedingte Ersatz von Stahl für bis zu 3,4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sein. Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von Korrosion werden auf Billionen Dollar jährlich geschätzt. Aus Klimaperspektive entsteht dadurch ein unangenehmes Paradox: Europa kann massiv in erneuerbare Energien investieren und gleichzeitig enorme industrielle Werte durch Materialverschleiß verlieren.

Besonders deutlich wird diese Herausforderung im Offshore-Windsektor. Turbinen, die unter rauen Meeresbedingungen betrieben werden, sind dauerhaft Salzwasserkorrosion, Feuchtigkeitseinwirkung und mechanischer Ermüdung ausgesetzt. Wartungskosten bleiben eine der größten wirtschaftlichen Belastungen der Branche – insbesondere da Projekte immer weiter offshore in tiefere und feindlichere Gewässer verlagert werden. Bereits moderate Verlängerungen von Inspektionsintervallen oder der Lebensdauer von Anlagen können die Projektwirtschaftlichkeit erheblich verbessern.

Hersteller von Beschichtungen experimentieren zunehmend mit fortschrittlichen Materialien, die früher eher mit Laboratorien als mit industrieller Infrastruktur in Verbindung gebracht wurden. Besonders aufmerksam beobachtet wird Graphen – das ultradünne Kohlenstoffmaterial, das seit Jahren von wissenschaftlicher Begeisterung begleitet wird, dessen kommerzielle Nutzung jedoch lange begrenzt blieb.

Bei Schutzbeschichtungen liegt der Reiz von Graphen weniger im futuristischen Image als vielmehr in seiner physikalischen Struktur. Das hexagonale Kohlenstoffgitter kann zusätzliche Barrieren gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und Salz schaffen – zentrale Probleme für Offshore- und Marineinfrastruktur. Einige Entwickler argumentieren zudem, dass graphenverstärkte Formulierungen dünnere Beschichtungen mit längeren Wartungsintervallen ermöglichen könnten, wodurch Materialverbrauch und Wartungsfrequenz langfristig sinken würden.

Jahrelang befand sich Graphen jedoch in einer schwierigen Position innerhalb der Industriemärkte: wissenschaftlich beeindruckend, kommerziell jedoch schwer skalierbar. Trotz tausender Forschungsarbeiten, Patente und wiederholter Versprechen transformativer Potenziale gelang es vielen Anwendungen nicht, wirtschaftlich zu skalieren oder ausreichend zuverlässige Ergebnisse für konservative Industriekunden zu liefern. Gerade Schwerindustrie sowie Infrastruktur- und Energiesektoren vermeiden traditionell unbewährte Materialien, da ein Versagen katastrophale operative Folgen haben kann.

Genau deshalb ziehen jüngste Entwicklungen im Beschichtungssektor Aufmerksamkeit auf sich.

AkzoNobel, der niederländische Farben- und Beschichtungskonzern mit einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, bestätigte kürzlich die Kommerzialisierung einer graphenverstärkten Version seiner Schutzbeschichtung Interzone 954 in Australien – im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem australischen Materialunternehmen Sparc Technologies. Auf den ersten Blick mag dies wie eine Nischenentwicklung wirken. Tatsächlich liefert die Kooperation jedoch interessante Einblicke in die Weiterentwicklung der europäischen Industriechemie.

Interzone 954 ist kein experimentelles Produkt. Die Beschichtung wird seit mehr als 25 Jahren in Offshore-Öl- und Gasanlagen, maritimer Infrastruktur sowie Offshore-Windparks in Europa und weltweit eingesetzt. Statt bestehende Beschichtungssysteme vollständig zu ersetzen, integriert der neue Ansatz einen graphenbasierten Zusatzstoff – unter der Marke ecosparc® – in ein bereits etabliertes industrielles Beschichtungssystem.

Industrielle Innovation erfolgt selten durch plötzliche Technologiesprünge, sondern meist durch schrittweise Verbesserungen, die operative Risiken minimieren. Das Konzept von Sparc besteht weniger darin, Beschichtungen neu zu erfinden, sondern vielmehr die Korrosionsschutzleistung bereits etablierter Systeme zu verbessern.

Laut Sparc Technologies zeigten Labor- und Feldtests über mehrere Jahre messbare Verbesserungen der Korrosionsbeständigkeit in weit verbreiteten Epoxidharz-Beschichtungssystemen. Das Unternehmen erklärt zudem, dass der Zusatzstoff als Drop-in-Komponente im Herstellungsprozess integriert werden könne, wodurch die technische Integration für Beschichtungshersteller vereinfacht werde. Für große Industriekonzerne liegt der Vorteil auf der Hand: Länger anhaltender Schutz könnte geringere Wartungskosten, weniger Betriebsunterbrechungen und reduzierte Stahlersatzkosten über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage bedeuten.

Dennoch ist Vorsicht angebracht.

Der Markt für industrielle Beschichtungen gilt als äußerst konservativ, Qualifizierungsprozesse sind langwierig, und Graphen selbst hat in den vergangenen zehn Jahren mehrere Hype-Zyklen erlebt. Bemerkenswert ist zudem, dass die Vereinbarung zwischen AkzoNobel und Sparc keine garantierten Mindestabnahmemengen enthält – ein Zeichen dafür, dass die kommerzielle Akzeptanz weiterhin unsicher bleibt. Entscheidend wird sein, ob Graphenzusätze im industriellen Maßstab konsistent messbare Leistungsverbesserungen zu wirtschaftlich tragfähigen Kosten liefern können – eine Hürde, an der bereits frühere Materialinnovationen scheiterten.

Doch selbst begrenzte Erfolge könnten für Europas breitere Industrieagenda bedeutend sein.

Eine der weniger diskutierten Dimensionen des Green Deal ist das Konzept der vermeidbaren Emissionen – Emissionen, die nicht durch neue Energieerzeugungstechnologien reduziert werden, sondern durch Langlebigkeit, Effizienz und verlängerte Nutzungsdauer bestehender Anlagen. Die Lebensdauer von Stahlinfrastruktur um mehrere Jahre zu verlängern mag nicht die politische Aufmerksamkeit von Wasserstoff-Großprojekten oder Batteriegigafabriken erhalten, doch die kumulative Klimawirkung könnte erheblich sein.

Gerade für Europa ist dies relevant, weil die Dekarbonisierung zunehmend weniger an technologischen Möglichkeiten als vielmehr an industrieller Wirtschaftlichkeit scheitert. Europa verfügt bereits über einen Großteil der Infrastruktur, die für die Energiewende erforderlich ist. Die entscheidende Frage lautet nun, ob diese Anlagen bezahlbar gewartet, modernisiert und geschützt werden können – und zwar im globalen Wettbewerb.

Angesichts dauerhaft hoher Energiekosten und zunehmender Konkurrenz durch die Industriepolitik der USA und Chinas wird die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Anlagen wirtschaftlich ebenso attraktiv wie ökologisch sinnvoll.

In diesem Umfeld werden fortschrittliche Beschichtungen zunehmend nicht mehr als bloße Massenprodukte, sondern als strategische industrielle Schlüsseltechnologien betrachtet.

Zudem entwickelt sich eine geopolitische Dimension. Europa bleibt stark abhängig von importierten Rohstoffen, volatilen Lieferketten und hohen industriellen Energiekosten. Eine längere Nutzungsdauer bestehender Stahlanlagen reduziert den Ersatzbedarf und potenziell auch die Abhängigkeit von CO-intensiven Industrieimporten. Langlebigkeit selbst wird damit zu einer Form strategischer Resilienz.

Das könnte letztlich erklären, warum große europäische Industriekonzerne Materialien, die früher als spekulativ galten, wieder verstärkt Aufmerksamkeit schenken.

Die Ironie besteht darin, dass die Technologien, die Europas nächste industrielle Phase prägen werden, nicht unbedingt die sichtbarsten sind. Offshore-Windanlagen dominieren politische Reden und Investorenpräsentationen. Schutzbeschichtungen tun dies selten. Doch die Wirtschaftlichkeit der Energiewende hängt zunehmend davon ab, teure Infrastruktur länger unter härteren Bedingungen und mit geringeren Lebenszyklus-Emissionen betriebsfähig zu halten.

Europas Klimaziele erzwingen damit eine Neubewertung nicht nur der Frage, wie Infrastruktur gebaut wird – sondern auch, wie sie überlebt.

Und irgendwo innerhalb dieses Wandels – unter Schichten aus Stahl, Salzwasser und Industriechemie – beginnt sich ein überraschend bedeutender Klimakampf abzuzeichnen.

Quellen:

European Green Deal

Reducing operation and maintenance costs of offshore wind turbines

Low cost corrosion protection for offshore wind

Why relying on recycled steel would derail Europes drive to decarbonise

www.pcimag.com/articles/113556-how-graphene-enhanced-coatings-are-driving-sustainable-innovation

www.nature.com/npjmatdeg/

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