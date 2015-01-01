  • Handrehabilitation und Handtherapie: Die ganzheitliche Behandlung der Hand

    Ganzheitliche Handtherapie hilft nach Verletzungen oder Erkrankungen, Beweglichkeit, Kraft und Feinmotorik wiederherzustellen – für Alltag und Beruf.

    Die Handrehabilitation ist eine spezialisierte Behandlung, die darauf abzielt, die Hand oder obere Extremität nach Verletzungen, Erkrankungen oder Fehlbildungen wiederherzustellen. Ziel ist die Rückkehr in Alltag und Beruf durch den Erhalt der Funktionalität.

    Spezialisierte Fachkräfte für Ihre Hand

    Handtherapeuten, oft Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten, kombinieren fundiertes Wissen über Anatomie, Physiologie und Pathologien mit praktischen Fähigkeiten. Sie berücksichtigen auch psychologische Aspekte, um Patienten optimal zu begleiten.

    Vorteile der Handtherapie

    Therapeuten entwickeln gemeinsam mit den Patienten individuelle Strategien für aktive Rehabilitation. Eigentherapie ergänzt die Praxisbehandlung, und Handtherapeuten fungieren als Bindeglied zwischen Ärzten, Chirurgen und anderen Fachkräften.

    Ganzheitliche Behandlungsmethoden

    Die Therapie betrachtet den gesamten Bewegungsapparat und das Nervensystem. Methoden umfassen manuelle Techniken, Narben- und Ödembehandlung, Spiegeltherapie, Schmerzmanagement und Stabilisationstraining.

    Krankheitsbilder und Therapieziele

    Behandelt werden Sehnen- und Bandverletzungen, Frakturen, Nervenverletzungen, Arthrose, Rheuma, Überlastungssyndrome, Narben nach Operationen und CRPS/Schmerzsyndrome. Ziel ist jeweils die Wiederherstellung von Beweglichkeit, Kraft, Sensibilität und Schmerzlinderung.

    Fazit

    Handtherapie unterstützt die vollständige funktionelle Wiederherstellung. Durch moderne, individuell angepasste Ansätze werden Patienten effektiv auf den Weg zurück in Alltag und Beruf begleitet.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Mußmacher Ergo- und Physiotherapie
    Frau Stefanie Mußmacher
    Heurichstr. 33
    98630 Römhild
    Deutschland

    fon ..: 036948 20042
    fax ..: 036948 224631
    web ..: http://www.mussmacher-ergotherapie-physiotherapie.de
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