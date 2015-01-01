  • Internationaler Kindertag 2026: Bildung stärken, Zukunft ermöglichen

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung ruft anlässlich des Internationalen Weltkindertags dazu auf, Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und kreativem Ausdruck zu ermöglichen.

    BildZum Internationalen Kindertag am 1. Juni macht sich die Sir Peter Ustinov Stiftung nachdrücklich für mehr Chancengleichheit und für bessere Zukunftsaussichten von Kindern weltweit stark. Trotz globaler Fortschritte sind Millionen Kinder weiterhin von Armut betroffen und haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung und grundlegender Gesundheitsversorgung. Seit über 25 Jahren engagiert sich die Stiftung mit nachhaltigen Bildungsprojekten auf mehreren Kontinenten und verfolgt dabei ein klares Ziel: Kindern unabhängig von Herkunft, Kultur oder Religion echte Zukunftschancen zu eröffnen.

    Bildungsprojekte in Afrika, Asien und Europa

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung unterstützt Projekte für Kinder in Afrika, Asien und Europa. Im Mittelpunkt steht dabei der Zugang von Kindern aus sozial benachteiligten Regionen zu Bildung. Dazu gehören in aller Regel auch die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, der Zugang zu Gesundheitsleistungen und eine sichere Lernumgebung. Ziel der Stiftung ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern zu fördern und ihnen so die Chance auf eine eigenständige Zukunft zu ermöglichen.

    Sir Peter Ustinov School in Uganda eröffnet

    Ein aktuelles Projektbeispiel aus Uganda: Anfang Mai 2026 wurde in einem Dorf in der Nähe des Lake Victoria die Sir Peter Ustinov School eröffnet. Die neu eingerichtete Vorschule für 100 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren gehört zur Deseret Community Primary School und bietet Vorschulkindern erstmals eigene Spiel-, Lern- und Ruheräume. Zuvor mussten provisorische Räume der Primary Schule genutzt werden. Das Gebäude umfasst drei Unterrichts- und Spielräume, einen Ruheraum, sanitäre Anlagen und einen Innenhof. Jetzt haben 100 Kinder erstmals Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung.

    Kinder sind neugierig, kreativ und lernbereit

    „Alle Kinder brauchen die Möglichkeit, zu lernen, ihre Talente zu entdecken und ihre Zukunft selbstbewusst zu gestalten; sie sind von Natur aus neugierig, kreativ und lernbereit „, erklärt Ali Tasbasi, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung zum Internationalen Kindertag. „Sir Peter Ustinov, Gründer der Stiftung und langjähriger UNICEF-Botschafter, setzte sich zeitlebens dafür ein, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung und zum kreativen Ausdruck zu ermöglichen, das prägt die Arbeit unserer Stiftung auch heute.“

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung ruft anlässlich des Internationalen Kindertages dazu auf, Kinder weltweit stärker in den Mittelpunkt gesellschaftlichen und politischen Handelns zu stellen. Investitionen in Bildung, kulturelle Teilhabe und soziale Gerechtigkeit seien Investitionen in Frieden und Zukunft.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sir Peter Ustinov Stiftung
    Herr Michael Delmhorst
    Hochstraße 49
    60313 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: 069 2722174-0
    web ..: https://ustinov.org/
    email : md@ustinov.org

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

    Pressekontakt:

    Sir Peter Ustinov Stiftung
    Herr Michael Delmhorst
    Hochstraße 49
    60313 Frankfurt am Main

    fon ..: 069 2722174-0
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