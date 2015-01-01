Kunst, Dialog, Netzwerke – Kunstmesse Zürich setzt Impulse

Auf der Messe präsentierten 54 Ausstellerinnen und Aussteller Malerei, Fotografie und Installationen. Die Veranstaltung förderte Austausch, Kunstvermittlung und vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2026 (8.-10. Mai, Giessereihalle Puls 5) bestätigte ihren Status als eine der prägenden Plattformen der Schweizer Gegenwartskunst und setzte sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch klare Akzente. Die Messe vereinte 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kunst aus rund 25 Ländern und verband eine ausgeprägte regionale Präsenz – etwa zwei Drittel der Teilnehmenden stammen aus der Schweiz – mit Beiträgen aus Europa, Nordamerika und Asien sowie aus Ländern wie Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia, Simbabwe und Südafrika. Diese Zusammensetzung erzeugte eine dynamische Spannweite zwischen lokal verwurzelten Positionen und globalen Stimmen.

INFO: https://art-zurich.com

Inhaltlich bot die Veranstaltung ein breites Spektrum medialer Formate. Gemälde und traditionelle Skulpturen wurden neben Fotografie, Objektkunst, digitalen Arbeiten und grossformatigen, raumgreifenden Installationen präsentiert. Die Vielfalt der gezeigten Werkformen spiegelte aktuelle Diskurse der Gegenwartskunst wider, beispielsweise Fragen nach kultureller Verwurzelung und Identität, die Auswirkungen der Globalisierung und Digitalisierung sowie gesellschaftlich relevante Fragestellungen, und erlaubte den Besucher:innen, unterschiedliche ästhetische Strategien und Erzählweisen direkt zu vergleichen.

Die Wahl der historischen Giessereihalle Puls 5 als Veranstaltungsort trug wesentlich zur Wirkung bei. Die industrielle Architektur und die weitläufigen Hallen boten flexible Präsentationsräume, in denen sowohl etablierte Galerien als auch junge Positionen wirkungsvoll inszeniert wurden. Kuratorisch wurde auf thematische Breite und Ausgewogenheit gesetzt: Die Präsentationen reichten von intimen, narrativen Arbeiten bis zu konzeptuellen Grossprojekten, die den spezifischen Charakter der Halle nutzten.

Ein zentrales Anliegen der Messe ist die persönliche Kunstvermittlung. Der direkte Austausch zwischen Kunstschaffenden, Galeristen, Sammlern, Kuratoren und Publikum prägte die Atmosphäre. In Einzelausstellungen und Gesprächsformaten hatten Künstler:innen die Möglichkeit, ihre individuelle Handschrift und die Entstehungsgeschichten ihrer Werke zu erläutern. Dies erhöhte die Authentizität der Präsentationen und ermöglichte vertiefte Einblicke. Diese Begegnungen stärkten nicht nur Netzwerke, sondern förderten auch Dialoge über Werkverständnis, Sammlungspraktiken und aktuelle kunsttheoretische Fragen.

Die Kombination aus regionaler Verwurzelung und internationaler Vernetzung verlieh der Messe eine eigenständige Identität: Die ART INTERNATIONAL ZURICH fungiert gleichermassen als Schaufenster lokaler Talente und als Schnittstelle zu globalen Strömungen. Für die zahlreichen Messebesucher ergab sich dadurch ein vielschichtiges Erlebnis: Entdeckung, fachlicher Austausch und ästhetische Inspiration traten gleichberechtigt auf. Die Veranstaltung zog zahlreiche Interessierte an, bot Plattformen für junge Kunstschaffende und etablierte Akteure und hinterliess den Eindruck, dass die Messe auch künftig als Impulsgeber für die Schweizer Kunstlandschaft fungieren wird.

Die nächste ART INTERNATIONAL ZURICH, die 29. Messe für zeitgenössische Kunst, findet vom 21. bis 23. Mai 2027 in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich, Schweiz, statt.

Nächstes Event:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2027

29. Messe für zeitgenössische Kunst

21. – 23. Mai 2027

Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

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Die 1999 gegründete Messe für zeitgenössische Kunst ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert die unterschiedlichsten Trends der modernen Kunst. Darüber hinaus hat sie ein Kunstmarktforum für Künstler, Galerien und Akteure der Kunstszene aus mehr als 100 Ländern geschaffen. Der Schweizer Veranstalter organisiert Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen und bietet zudem vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Marketing an.

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