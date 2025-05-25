Eröffnung der Kunstmesse Zürich zeigt positive Resonanz

Die Kunstmesse ist noch bis Sonntag geöffnet. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm und zu den teilnehmenden Galerien sind vor Ort erhältlich.

Zürich, 9. Mai 2026

Die 28. Kunstmesse Zürich hat gestern begonnen und zieht bereits großes Interesse von Sammlern und Fachpublikum auf sich. Die Vernissage verzeichnete eine stabile und gut besuchte Resonanz: Die Besucherinnen und Besucher zeigten reges Fachinteresse an den ausgestellten Werken. Es werden zahlreiche qualitativ hochwertige Beiträge nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Das vielfältige Programm umfasst Ausstellungen, Talks und Sonderprojekte, die das breite Spektrum zeitgenössischer Kunst widerspiegeln.

Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026

54 Aussteller aus Europa, Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia und Simbabwe präsentieren Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Arbeiten und Installationen. Die vertretenen Positionen spiegeln die Herkunftsvielfalt wider und machen die Messe zu einem offenen, internationalen Forum. Viele Beiträge setzen sich mit kultureller Identität, Nachhaltigkeit, urbanem Leben und interkulturellem Dialog auseinander. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet Raum für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Impulse. Der direkte Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.

Die Messe fördert die internationale Vernetzung, unterstützt die Kunstszene und belebt den Schweizer Kunstmarkt. Sie richtet sich an Sammler, Kunstinteressierte sowie Branchenvertreter und steht für Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit. Gezeigt werden sowohl etablierte Werke der Moderne als auch aktuelle Positionen junger Künstlerinnen und Künstler. In den Solo Shows präsentieren die Teilnehmenden ihre individuelle Handschrift – von Malerei und Skulptur bis zu experimentellen Medien. Die Einzelausstellungen erlauben intensive Einblicke in Konzepte und Ausdrucksformen und fördern den persönlichen Austausch.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die ART INTERNATIONAL ZURICH im nationalen und internationalen Kunstbetrieb etabliert. Nach 27 Ausgaben kehrt die Messe vom 8. bis 10. Mai 2026 in die Giessereihalle Puls 5 zurück und verwandelt das Industriedenkmal erneut in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst.

VERANSTALTUNG

ART INTERNATIONAL ZURICH 2026

28. Messe für zeitgenössische Kunst

8. – 10. Mai 2026

Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

KONTAKT

E-Mail: info@art-zurich.com

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

Akkreditierung für Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip

MEDIENBEREICH

Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse

Pressefotos: https://art-zurich.com/pressefotos

Logo und Banner: https://art-zurich.com/logo

Pressetext: https://art-zurich.com/pressetext

AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026

Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026

Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller

Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog

Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries:

www.fineartdiscovery.com

VERANSTALTUNGSORT

Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr

Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

EINTRITTSKARTEN

Tageskarte: CHF 20 / Studenten: CHF 10 / Vernissage: CHF 30

Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)

Freier Eintritt mit Einladungskarte

Vorverkauf bei Ticketcorner.ch

Eintrittskarten sind auch an der Hallenkasse (Bar oder Karte) erhältlich.

ANREISE

Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen

Tram 51: Halt Technopark

Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse

Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau

S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke

Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid

Die Halle ist barrierefrei zugänglich.

Die Halle liegt am Turbinenplatz in der Nähe des Escher-Wyss-Platzes.

Die Tramlinien vom Hauptbahnhof Zürich aus fahren ab der Haltestelle Sihlquai/HB.

—

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Die 1999 gegründete Messe für zeitgenössische Kunst ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert die unterschiedlichsten Trends der modernen Kunst. Darüber hinaus hat sie ein Kunstmarktforum für Künstler, Galerien und Akteure der Kunstszene aus mehr als 100 Ländern geschaffen. Der Schweizer Veranstalter organisiert Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen und bietet zudem vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Werbung und Marketing an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in abgeänderter oder gekürzter Form – kostenlos auf Ihrer Website verwenden, sofern Sie einen Link zur Quelle auf unserer Website „www.art-zurich.com“ angeben.

Pressekontakt:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Onco-Innovations meldet Fortschritte in Richtung eines IND-Zulassungsantrags: Nucro-Technics beginnt mit der Bioanalyse für die PNKP-Inhibitor-Technologie