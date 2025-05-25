Kunstmesse Zürich 2026: Kunstmarkt, Dialog und globale Perspektiven

Die Kunstmesse Zürich 2026 präsentiert weltweite Gegenwartskunst und bietet eine Plattform für Kunsthandel, Dialog und Vernetzung.

Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich die 28. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH statt. Die Messe präsentiert zeitgenössische Kunst aus aller Welt und fördert den Austausch zwischen Galerien, Kunstinteressierten sowie Künstlerinnen und Künstlern.

54 Ausstellerinnen und Aussteller aus Europa, Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Taiwan, China, Malaysia und Simbabwe zeigen Gemälde, Skulpturen, Fotografien, digitale Werke und Installationen. Die gezeigten Positionen spiegeln die Vielfalt der Herkunftsländer wider und machen die Messe zu einem offenen, internationalen Forum.

Viele Beiträge thematisieren kulturelle Identität, Nachhaltigkeit, urbanes Leben und interkulturellen Dialog. Die ART INTERNATIONAL ZURICH bietet eine Plattform für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Impulse. Der direkte Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern schafft eine persönliche Atmosphäre und ermöglicht authentische Kunsterlebnisse.

Die Messe leistet einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung, zur Kunstförderung und zur Belebung des Schweizer Kunstmarktes. Sie richtet sich an Sammler, Kunstinteressierte und Branchenvertreter und steht für Vielfalt, Dialog und Zugänglichkeit. Gezeigt werden sowohl etablierte Werke der Moderne als auch aktuelle Positionen junger Künstlerinnen und Künstler.

In den Solo Shows präsentieren die Kunstschaffenden ihre individuelle Handschrift – von Malerei und Skulptur bis zu experimentellen Medien. Die Einzelausstellungen ermöglichen intensive Einblicke in ihre Konzepte und Ausdrucksformen und bieten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 nimmt die ART INTERNATIONAL ZURICH eine feste Stellung im nationalen sowie internationalen Kunstbetrieb ein. Nach 27 Ausgaben hat sich die Messe als bedeutende Plattform etabliert. Vom 8. bis 10. Mai 2026 kehrt sie in die Giessereihalle Puls 5 zurück und verwandelt das Industriedenkmal erneut in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst.

VERANSTALTUNG

ART INTERNATIONAL ZURICH 2026

28. Messe für zeitgenössische Kunst

8. – 10. Mai 2026

Puls 5 Giessereihalle Zürich, Schweiz

Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026

KONTAKT

E-Mail: info@art-zurich.com

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

Akkreditierung für Medienschaffende: www.art-zurich.com/dvip

MEDIENBEREICH

Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse

Pressefotos: https://art-zurich.com/pressefotos

Logo und Banner: https://art-zurich.com/logo

Pressetext: https://art-zurich.com/pressetext

AUSSTELLERINNEN UND AUSSTELLER 2026

Liste der Ausstellerinnen und Aussteller: https://art-zurich.com/2026

Kurze Ausstellerpräsentationen: https://art-zurich.com/aussteller

Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog

Detaillierte Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern auf Fine Art Discoveries:

www.fineartdiscovery.com

VERANSTALTUNGSORT

Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz

VERNISSAGE

Freitag, 8. Mai: 18:00 – 22:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)

Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr

Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

EINTRITTSKARTEN

Tageskarte: CHF 20 / Studenten: CHF 10 / Vernissage: CHF 30

Kinder bis 16 frei (in Begleitung Erwachsener)

Freier Eintritt mit Einladungskarte

Vorverkauf bei Ticketcorner.ch

Eintrittskarten sind auch an der Hallenkasse (mit Bargeld oder Kartenzahlung) erhältlich.

ANREISE

Karte und Informationen: www.art-zurich.com/besuchen

Tram 51: Halt Technopark (am Turbinenplatz)

Tram 17: Halt Förrlibuckstrasse

Bus 33, 72 oder 83: Halt Schiffbau

S-Bahnen: Halt Zürich Hardbrücke

Parkhäuser: Puls 5 / Schiffbau / Pfingstweid

Die Halle ist barrierefrei zugänglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

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