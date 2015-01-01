  • René Mayer: Premiere an der ART INTERNATIONAL ZURICH 2026

    René Mayer – Aus dem Verborgenen ins Rampenlicht: ART INTERNATIONAL ZURICH 2026.

    BildRené Mayer auf der ART INTERNATIONAL ZURICH 2026: Nach sechs Jahrzehnten des Schaffens im Verborgenen tritt ein Schweizer Künstler an die Öffentlichkeit.

    Stand 20 und 23
    ART INTERNATIONAL ZURICH
    Puls 5, Zürich
    8. bis 10. Mai 2026

    Pressekontakt zu René Mayer:
    Enrico Pestalozzi
    Satellites Communication Design
    Route de Blessens 58, CH-1675 Vauderens
    enrico@satellites.ch
    +41 79 659 66 85

    Infoseite zu René Mayer: https://art-zurich.com/renemayer-de

    René Mayer wird mit einer Auswahl von Gemälden und Skulpturen vom 8. bis 10. Mai 2026 auf der ART INTERNATIONAL ZURICH im Puls 5 vertreten sein.

    René Mayer (*1947) begann seine künstlerische Laufbahn an der Schule für Gestaltung in Basel. Seither entstand ein umfangreiches OEuvre in Malerei und Skulptur, geprägt von grosser formaler Freiheit und Konsequenz. Anders als viele Künstler seiner Generation, konzentrierte er sich nicht auf Bekanntheit, Marktzwänge oder institutionelle Erwartungen. Mayer bewahrte stets seine künstlerische Autonomie, und liess „sein Werk sich entwickeln“, wie er es selbst ausdrückt.

    Erst in den letzten Jahren trat dieses Schaffen an die Öffentlichkeit. 2021 zeigte Mayer seine erste Ausstellung in der Kapelle San Sebastiano in Bergolo (Italien). Es folgten weitere Präsentationen in Italien, der Schweiz und der Türkei, darunter Schleichende Veränderung im SAB Spazio Arte Bubbio sowie eine grosse Retrospektive in der Galerie AtelierRoshi in 2025. An der werden seine Arbeiten nun in einem erweiterten schweizerischen und internationalen Kontext präsentiert.

    Die Zürcher Präsentation vereint mehrere zentrale Werkgruppen:
    Die Serie Schleichende Veränderung umfasst abstrakte Gemälde mit handbemalten Spielmarken, die als Metapher für den rücksichtslosen Umgang unserer Zivilisation mit dem Planeten dienen.
    Erstmals öffentlich gezeigt wird die Serie Schleifpapier (2012). Gefertigt auf gebrauchten Industrieschleifbändern werden deren abgenutzte Oberflächen zu Trägern von Erinnerung, Widerstand und Zeit.
    Ergänzt werden diese Arbeiten durch Skulpturen: Viva Viva, eine expressive Terrakotta-Serie voller Rhythmus und kollektiver Energie, sowie die Marmor- und Granitwerke, in denen reduzierte Formen Themen wie Beziehung, Dualität und Balance verdichten.

    René Mayers Auftritt an der Art International zeigt die späte Öffnung eines gereiften, über Jahrzehnte konsequent verfolgten bemerkenswerten Werks. Nach langen Jahren zurückgezogener Arbeit bietet die Präsentation Fachleuten und Publikum die seltene Gelegenheit, eine künstlerische Position kennenzulernen, die sich nie primär an Sichtbarkeit orientiert hat, sondern an der inneren Logik des Werks.

    René Mayer lebt und arbeitet in Basel (Schweiz) und Bubbio (Italien).

    Der Künstler wird bei der Vernissage der ART INTERNATIONAL ZURICH am Freitag, dem 8. Mai 2026, von 18 bis 22 Uhr an den Ständen 20 und 23 anwesend sein.

    DIE MESSE:
    Seit fast drei Jahrzehnten setzt die ART INTERNATIONAL ZURICH neue Impulse in der Schweizer Kunstszene. Im Jahr 2026 wird sie erneut in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich stattfinden. Vom 8. bis 10. Mai verwandelt sich dieses Industriedenkmal in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst im globalen Kontext.
    54 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Kunst aus über 25 Ländern, darunter Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Objekte, digitale Kunst und Installationen.
    Weitere Infos: www.art-zurich.com/2026

    ART INTERNATIONAL ZURICH 2026
    28. Messe für zeitgenössische Kunst
    08. – 10. Mai 2026

    Freitag, 8. Mai: 11 – 22 Uhr (Vernissage ab 18 Uhr)
    Samstag, 9. Mai: 11 – 21 Uhr
    Sonntag, 10. Mai: 11 – 18 Uhr

    Puls 5 – Giessereihalle, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, Schweiz
    Anreise: https://art-zurich.com/besuchen

    E-Mail: info@art-zurich.com
    Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt
    Pressematerialien: https://art-zurich.com/presse

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    BB International Fine Arts GmbH
    Frau Monika Stern
    Churerstrasse 160b
    8808 Pfäffikon
    Schweiz

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    email : office@bbifa.com

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