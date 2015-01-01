Der unterschätzte Erfolgsfaktor: Saubere Gästedaten entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg von Hotels

HotelPartner beleuchtet mit Dr. Michael Toedt, Gründer von dailypoint, im Podcast «AUSGEBUCHT!», weshalb die Qualität von Gästedaten für Profitabilität, Personalisierung und KI relevant ist.

Die Hotellerie investiert derzeit so intensiv wie nie zuvor in Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Dennoch bleiben vielerorts erhebliche Umsatzpotenziale ungenutzt. Der Grund liegt häufig nicht in fehlender Technologie, sondern in der Qualität der vorhandenen Daten. Informationen über Gäste entstehen heute entlang der gesamten Customer Journey – von der Onlinebuchung über den Restaurantbesuch bis hin zum Spa-Aufenthalt. Doch sie liegen oft in verschiedenen Systemen, werden mehrfach gespeichert oder lassen sich nicht sinnvoll miteinander verbinden. Was auf den ersten Blick paradox erscheint, ist in vielen Hotels Alltag. Mit jeder neuen Software wächst zwar die Datenmenge, gleichzeitig nimmt aber die Transparenz ab. Property-Management-Systeme, CRM-Lösungen, Buchungsplattformen, Marketing-Tools oder Restaurantanwendungen speichern Informationen häufig unabhängig voneinander. Das Ergebnis sind Datensilos, Dubletten sowie unvollständige Gästeprofile.

Genau hier setzt die aktuelle Folge des Podcasts «AUSGEBUCHT!» von HotelPartner Revenue & Profit Management an. HotelPartner-Gründer Oliver Meyer spricht mit Dr. Michael Toedt von dailypoint über die Frage, warum nicht die nächste KI-Anwendung, sondern eine konsistente Datenbasis über den wirtschaftlichen Erfolg entscheidet. Dr. Michael Toedt bringt es auf den Punkt: „Die Basis für künstliche Intelligenz ist ein umfassendes Gastwissen. Ohne hochwertige Daten kann auch die beste KI ihr Potenzial nicht entfalten. Das zentrale Gastwissen ist das A und O.“

Für Hotels geht es heute längst nicht mehr darum, möglichst viele Systeme einzusetzen. Entscheidend ist vielmehr, dass diese miteinander kommunizieren und ein einheitliches Bild des Gastes erzeugen. Customer Data Platforms übernehmen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, Dubletten bereinigen sowie eine belastbare Grundlage für Vertrieb, Marketing, Revenue Management und Gästeservice schaffen.

Oliver Meyer ordnet die Entwicklung aus Sicht des Revenue Managements ebenfalls ein: „Viele Hotels beschäftigen sich derzeit mit der Frage, welche KI-Lösung sie künftig einsetzen sollten. Die wichtigere Frage lautet jedoch: Ist meine Datenbasis überhaupt hochwertig genug, damit künstliche Intelligenz echten wirtschaftlichen Nutzen schaffen kann? Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht durch mehr Software, sondern durch bessere Informationen.“

Beide Experten sind sich einig, dass Investitionen in Technologie immer einen messbaren Nutzen haben müssen. Systeme sollten entweder den Umsatz steigern, Kosten senken oder Entscheidungen verbessern. Digitalisierung dürfe kein Selbstzweck sein, sondern müsse dazu beitragen, Prozesse effizienter zu gestalten und Gästen ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. „Wenn ich in IT investiere, gibt es eigentlich nur drei Antworten: Entweder wie viel mehr Umsatz mache ich damit, wie viel Kosten spare ich oder welchen Informationszugewinn habe ich, der dieses Investment rechtfertigt“, ergänzt Dr. Michael Toedt.

Eine hochwertige Datenstrategie schafft damit nicht nur die Voraussetzung für automatisierte Prozesse, sondern auch für eine individualisierte Gästebetreuung. Wer Vorlieben, Aufenthaltsmuster und Interessen seiner Gäste kennt, kann Angebote gezielter gestalten und langfristige Gästebindung aufbauen. Gleichzeitig bleiben Datenschutz, Transparenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Informationen zentrale Voraussetzungen für dauerhaftes Vertrauen. Die Diskussion über Digitalisierung verlagert sich damit von der Frage nach der nächsten Technologie hin zur Qualität der unternehmerischen Entscheidungsgrundlage. Daten werden zum strategischen Vermögenswert. Hotels, die ihre Informationen konsolidieren und intelligent nutzen, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile – nicht nur im Revenue Management, sondern entlang der gesamten Guest Journey.

Die vollständige Folge des Podcasts «AUSGEBUCHT!» mit Oliver Meyer und Dr. Michael Toedt ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar und zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Hotels ihre Datenstrategie weiterentwickeln und damit die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz schaffen.

Quelle Foto: FH Media & Consulting/Florian Hacke.

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HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Die Partnerhotels werden derzeit von den Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London betreut.



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