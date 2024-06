Der Uranzyklus hat gerade erst begonnen

Jeder Rohstoffzyklus wird letztlich von Angebot und Nachfrage bestimmt. Für Uran stehen die Zeichen gut.

Auf der Grundlage der Neubauten und geplanten Bauten von Kernkraftwerken ergibt sich ein Urandefizit. Werden heute rund 180 Millionen Pfund Uran jährlich gebraucht, werden es im Jahr 2040 geschätzte 250 bis 300 Millionen Pfund Uran sein, die dringend gebraucht werden. Ein ausgeglichener Markt ist in naher Zeit nicht absehbar. Wie geht nun die Industrie damit um? Nun, sie hat immer Sekundärvorräte und Lagerbestände, um das Defizit auszugleichen. Aber irgendwann sind diese Bestände so weit abgebaut, dass als letzte Möglichkeit nur bleibt, die Produktion durch höhere Preise anzukurbeln. Und dies ist wohl gerade im Gang, denn der Uranpreis hat sich in den vergangenen drei Jahren deutlich verändert, er steigt. So nehmen auch die Pläne zu, stillgelegte Minen wieder zu öffnen, bestehende Minen zu erweitern und neue zu bauen.

Uran gibt es nur an wenigen Orten in sehr hohen Konzentrationen. Das macht das Uranangebot anfälliger für Störungen. Mit 44 Prozent Anteil an der globalen Uranproduktion ist Kasachstan der größte Uranproduzent der Welt. Bedeutend ist auch Kanada. Kazatomprom aus Kasachstan wird nach eigenen Aussagen sein eigentliches Ziel einer Produktionssteigerung dieses Jahr wohl nicht schaffen. Preislich befand sich Uran in den 1970er Jahren und in den 2000er Jahren in einem Rohstoff-Superzyklus. Es wurde ein Preis von 135 US-Dollar je Pfund Uran erreicht, der dann bis auf 18 US-Dollar einbrach. Heute kostet das Pfund Uran bereits knapp 87 US-Dollar je Pfund. Ein Uran-Angebotsüberhang wurde abgebaut und die Energiepolitik hat sich wieder auf Atomkraft ausgerichtet. Da sollten Uranunternehmen wie Premier American Uranium oder Cosa Resources beste Zukunftsaussichten besitzen.

In Saskatchewan im Athabasca Becken, das berühmt für seinen Uranreichtum ist, befindet sich Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – mit seinen Uranprojekten.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – besitzt ebenfalls hochwertige Uranprojekte, und zwar in Wyoming und Colorado.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

