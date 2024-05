Uran: Jetzt geht es erst richtig los

Der Uranpreis hat bereits einen deutlichen Anstieg hinter sich. Nach Ansicht von Atrium Research muss es aber weiter hoch gehen.

Bereits im November 2022 hatten die Analysten von Atrium Research den Uransektor unter die Lupe genommen. Seitdem ist der Uranpreis am Spotmarkt um mehr als 84% gestiegen. Das Hoch erreichte er im Januar 2024 bei 106 USD pro Pfund U3O8.

Wie die Experten erklären, habe sich dieser drastische Preisanstieg seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten aufgebaut – vor allem auf Grund der hohen Nachfrage nach dem strahlenden Metall angesichts der hochgesteckten Dekarbonisierungsziele und aufgrund des zukünftig unsicheren Angebots.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Uran: Jetzt geht es erst richtig los

