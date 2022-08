Erst alles Käse, Jetzt Geht´s um die Wurst: Innovation zum Weg-Snacken!

Das junge, französische Trendlabel Michel et August bringt das erste Salzgebäck mit Wurst- & Schinken-Spezialitäten auf den Markt.

DAS ERSTE SALZGEBÄCK IN EUROPA MIT WURST- & SCHINKEN-SPEZIALITÄTEN EROBERT IN 2022 DIE ERSTEN SUPERMÄRKTE DER DACH-REGION.

Die französische Kultmarke Michel et Augustin hat gleich drei verschiedene Sorten

von Salzgebäcken entwickelt, die – ganz typisch für Michel et Augustin – regionale Spezialitäten mit „wie hausgemachtem“ Gebäck vereinen: Stückchen von rohem „Bayonne“-Schinken aus Südwestfrankreich werden mit Rosmarin verfeinert, die spanischen „Chorizo“-Wurst“ bringt Noten von Knoblauch und Paprika in den Snack und die korsische „Coppa“ Wurst weiß zusammen mit schwarzem Pfeffer aus Madagaskar zu überzeugen. Die handverlesenen lokalen Wurst- & Schinken Spezialitäten (Anteil 10% und ohne Nitrit) werden in feinstem Mürbeteig mit bester Butter, französischem Mehl, Eiern von Freilandhühnern und von Hand geerntetem Guérande Meersalz zu den neuen Aperitif Keksen verarbeitet, die für den Geschmack eines sind: Wahnsinn!

DASS DAS GOURMET-TEAM VON MICHEL ET AUGUSTIN zu über 50% aus zertifizierten Konditoren und Konditorinnen besteht, lässt sich mit jedem Bissen erkennen. Ganz klar für die backenden „Troublemakers“ bei Michel et Augustin: die Qualität der verwendeten Zutaten steht dabei immer im Vordergrund. Hand in Hand wird mit den Produzenten zusammengearbeitet und die Lieferwege für die Premium-Snacks so kurz wie möglich gehalten.

Bei Zutaten, die nicht in Europa angebaut werden können, wird auf kontrollierten biologischen Anbau und gute Bedingungen höchsten Wert gelegt. Michel et Augustin ist deshalb B Corp zertifiziert. Sozial und umweltverträgliches Anbauen, Backen und Verpacken sind – wie Innovation und frische neue Ideen – fester Bestandteil der Kultmarke.

WAS FÜR EIN KÄSE! EIN KEKS SO VIELFÄLTIG WIE SEINE REGIONEN.

Begonnen hatte bei Michel et Augustin alles mit dem Käsegebäck. Und das hat es in sich! Denn guter Käse hat einen Namen und einen Ursprung. So wird nur hochwertiger Käse aus geschützter und kontrollierter Ursprungsbezeichnung in den sechs verschiedenen Käsegebäcken verwendet (Roquefort, Comté, Parmesan, etc.). Hinzukommen 30% beste hochwertige Butter. Kein Wunder, dass die Kekse Michel et Augustin und ihrer Backleidenschaft zum Erfolg verholfen haben.

Genauso wie das Gebäck mit Wurst- und Schinken wird auch das Käsegebäck ausschließlich in Frankreich hergestellt. Darüber hinaus gibt es von den Sorten Chorizo, Comté und Beaufort auch eine kleinere 30g Version für den schnellen Snack unterwegs oder an der Bar.



ÜBER MICHEL ET AUGUSTIN

Michel et Augustin wurde 2004 von zwei Kindheitsfreunden gegründet:

Augustin Paluel-Marmont und Michel de Rovira. Das Ziel ihres Abenteuers

damals: mit einfachen guten Zutaten neue wie hausgemachte

Delikatessen zuzubereiten – traditionelle französische Backwaren von

bester Qualität eben. Was in einer kleinen privaten Küche begann, hat

sich zu einem verrückt innovativen Unternehmen entwickelt, das sich in

nur wenigen Jahren mit seinem Premium-Sortiment an Keksen,

Michprodukten, frischen Desserts und Getränken einen Namen

gemacht hat. Dem Ansatz, nur die besten Zutaten zu verwenden, wie

man sie in der eigenen Küche hat, ist man dabei treu geblieben. Die

Produkte sind frei von Konservierungsstoffen, die Zutaten sind regional

und stammen aus kontrolliertem Anbau, auf umweltfreundliche

Verpackung wird großen Wert gelegt. Das menschliche Gourmet-Abenteuer

von Michel et Augustin ist B Corp zertifiziert und seit 2016 Teil der

Danone Manifesto Ventures.

