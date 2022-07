Warum passen Wein und Käse so gut zusammen?

Wie lässt sich ein gemütlicher Winterabend, kuschelig auf der Couch besser genießen, als mit einem gehaltvollen Rotwein und einem schönen Käseteller, mit 2 oder drei unterschiedlichen Käsesorten.

Schweiz, 12.07.2022 – Das Traumpaar für viele Genießer: Wein und Käse

Wein und Käse ist seit jeher eine gute Kombination. Der Grund dafür ist, das im Käse enthaltene Fett, das ein Geschmacksträger ist, und dadurch bei Weinen für ein intensiveres Geschmackserlebnis sorgt. Bei Rotweinen haben unterschiedliche Käsesorten sogar die Fähigkeit, die Tannine etwas zu mildern. Um ein volles Geschmackserlebnis zu bekommen, ist die richtige Kombination der Wein- und Käsesorten wichtig.

Geeignete Käsesorten finden

Käsesorten zeichnen sich ähnlich wie Weine durch eine Vielfalt an Aromen aus. Dafür verantwortlich sind die Milchsorten, aus den Käse gemacht wird, aber auch die Art der Zubereitung, Reifung und Veredelung. Dadurch ergeben sich Aromen, die von salzig über würzig bis hin zu fruchtig reichen.

Diese Vielfalt bei Käsesorten macht es nicht einfach, die geeignete Sorte zu finden. Bei der Auswahl von Käsesorten als Begleiter zum Wein sollte vorwiegend darauf geachtet werden, dass das Käsestück das Aroma des Weins unterstreicht, es nicht überdeckt. Bei einem sehr nuancenreichen Wein, der auch viele feine Aromen hat, ist es daher oft sinnvoller, eine Käsesorte zu wählen, die im Geschmack nicht zu intensiv ist.

Alles aus einer Region

Regionaler Käse harmoniert am besten mit regionalen Weinsorten. Wer dies bei der Auswahl des Weins und der Käsesorte berücksichtigt, hat bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Zwar schränkt dies die Auswahl bei Käsesorten stark ein und klassische Wein-Käse-Paarungen weichen oft davon ab, wer jedoch Einsteiger in diesem Bereich ist, kann mit einer regionalen Paarung fast keine Fehler machen.

Wer etwas erfahrener ist sowohl in der Verkostung von Weinen als auch bei Käsesorten, kann hier durchaus kreative Paarungen wagen und damit auch das Geschmackserlebnis sowohl von Wein als auch beim Käse deutlich verbessern.

Weinbegleitung zu Käsegerichten

Zu Weinen muss nicht immer ein Käsestück gereicht werden oder umgekehrt, Weine passen auch sehr gut zu unterschiedlichen Käsegerichten. Hier spielt jedoch der Wein meist eine etwas untergeordnete Rolle, dennoch sollte er passend zur jeweiligen Käsesorte ausgewählt werden.

Weine sind sehr gute Begleiter zu Raclette oder Käsefondue. Zu empfehlen sind hier Grauburgunder-Sorten. Wer es etwas ungewöhnlicher möchte, kann es durchaus auch mit einem Rotwein probieren. Lemberger Weine passen hier zu Gerichten mit kräftigen Käsesorten. Wichtig bei Weinen als Begleiter ist es, denn Wein zu temperieren, damit auch hier die Aromen voll zu Geltung kommen.

Die Wahl der richtigen Trinktemperatur

Wein zu temperieren ist nicht ganz einfach, denn nur wenige Grad Abweichung können bereits viele Aromen unterdrücken. Wer gerne Wein und Käse kombiniert, sollte sich einen geeigneten Weinklimaschrank kaufen. Der Weinklimaschrank, wie er von SWISSCAVE angeboten wird, hat den Vorteil, dass der Wein nicht nur gekühlt wird, wie es bei Kühlschränken der Fall ist, sondern auf die passende Trinktemperatur temperiert werden kann. Um den Wein zu temperieren, muss er lediglich rechtzeitig in den Weinklimaschrank gelegt werden.

SWISSCAVE bietet eine große Auswahl an Weinklimaschränken, um den Wein zu temperieren. Vom kleinen Modell, das bequem in die Küche oder Bar passt, bis hin zum großen Modell wo zahlreiche Flaschen für große Gesellschaften temperiert werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk-Gruppe: 300 offene Stellen insbesondere in den Bereichen Technik, Bau und Planung