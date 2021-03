Gesund snacken zwischendurch

Plötzlich Hunger? Wenn es fix gehen soll, greift man oft zu ungesunden Snacks wie

Burger, süßem Gebäck oder Knabberkram. Das ist weder gesund noch gut für die Figur. Da sind

Alternativen gefragt.

Unterwegs und plötzlich Hunger? Oder einfach Lust auf ein Häppchen zwischendurch? Allzu oft greift man

in solchen Situationen zu etwas Ungesundem – sei es der schnelle Burger, das süße Teilchen vom Bäcker oder

die Tüte Chips. Das Ergebnis lässt sich dann häufig nicht nur anhand unerwünschter Pölsterchen an Hüfte und Co. messen, auch Vitalität, Energie und Wohlbefinden leiden unter den Snack-Sünden. Umso wichtiger ist es, für

gesundere Alternativen zu sorgen, damit der Körper wieder in Topform kommt.

Macht satt und fördert den Muskelaufbau

Besonders vorteilhaft, um den Heißhunger zwischendurch zu stillen, sind Snacks mit hohem Proteinanteil. Zum

einen liefern sie dem Organismus wichtige Aminosäuren und fördern den Muskelaufbau. Zum anderen machen

Eiweiße besonders schnell und nachhaltig satt. Allerdings ist es nicht immer leicht, die richtigen

Proteinlieferanten zu finden. So ging es auch Philipp Weiler und Alexander Seliger aus Bad Köstritz, die beruflich

viel unterwegs waren: „Auf der Suche nach einem gesunden Protein-Snack fanden wir nur fertig abgepackte

Riegel. Ein Blick in die Zutatenliste zeigte, dass diese fast alle künstliche Zusatzstoffe enthalten.“ Genau das

wollten die beiden ändern. Sie entschieden sich, ein Produkt zu entwickeln, bei dem jeder individuell bestimmen

kann, was er in seinem Protein-Snack haben möchte. „Egal ob Früchte, Nüsse, verschiedene Kerne oder sogar

Schokolade“, zählen sie auf. „Wir wollten für jeden Gaumen etwas Passendes dabeihaben.“ Nach monatelangem

Tüfteln und Probieren konnten sie Ende 2019 ihre „Philex Protein Backmischungen“ in verschiedenen

Geschmackssorten auf den Markt bringen. Dabei bestehen die schmackhaften Snacks aus 100 Prozent

natürlichen Zutaten, sind frei von zugesetztem Zucker und komplett vegan.

Zudem gibt es die Produkte in über 32 Märkten Deutschlandweit zu kaufen.

Schnell gebacken für unterwegs

Der besondere Clou: Unter www.philexprotein.com kann jeder sich eine individuelle Backmischung auch ganz

nach eigenem Geschmack zusammenmischen. Die Herstellung ist blitzschnell: Die Backmischung wird mit

Wasser verrührt, zu Energieballs oder Riegeln geformt und dann 20 Minuten gebacken. Fertig ist der Snack für

Fitnessfans und Gesundheitsbewusste. Wer nun noch auf etwas frisches Obst und Gemüse sowie eine gute

Flüssigkeitszufuhr achtet, hat viel für eine gesunde Ernährung im turbulenten Alltag getan.

Quelle: djd

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PHILEX GbR

Herr Philipp Weiler

Bahnhofstraße 40

07586 Bad Köstritz

Deutschland

fon ..: 036605219988

web ..: http://www.philexprotein.com

email : presse@philexprotein.com

Philex Protein ist ein 2020 gegründetes Start Up mit innovativen und Veganen Backmischungen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

