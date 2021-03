Commerce Resources Corp. spendet dem Canadian Museum of Nature Proben aus der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram und gibt die Gewährung von Aktienoptionen bekannt

5. März 2021 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, eine Spende von fünf (5) Vollgestein-Handproben aus der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram an das Canadian Museum of Nature in Ottawa, ON, bekannt zu geben.

Die Spende geht auf eine Anfrage des Canadian Museum of Nature zurück, das ein Display/Edukit entwickelt, das ab September 2021 an verschiedenen Schulen verwendet wird. Der Fokus des Edukit liegt auf Mineralien und natürlichen Ressourcen in unserem täglichen Leben. Dazu gehört der Abbau von Seltenerdmetallen (REE) und insbesondere eine Darstellung der Schlüsselkomponenten der REE-Wertschöpfungskette. Übergeordnetes Ziel ist, den Schülern zu zeigen, wie Rohstoffe im Boden gewonnen, verarbeitet und in alltäglichen Technologien wie Handys, Tablets, Kopfhörern usw. eingesetzt werden.

President Chris Grove kommentiert: Wir freuen uns sehr, REE-Bildungsinitiativen zu unterstützen, wie sie vom Canadian Museum of Nature vorangetrieben werden. Die Kritikalität der REE wird oft übersehen, weil sie in relativ kleinen Mengen pro Anwendung eingesetzt werden, aber sie sind für unsere tägliche Lebensweise durch ihre Verwendung in Hightech- und sauberen Technologien unverzichtbar. Bildung ist ein grundlegendes Mittel, um diese Lücke im Verständnis zu schließen und bietet die Möglichkeit, die Komplexität der Beziehungen zwischen den Lieferketten der Industrie und den Produkten, auf die wir uns täglich verlassen, noch stärker hervorzuheben.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit dem Canadian Museum of Nature zusammen, um seine Expertise in der REE-Branche anzubieten, und freut sich auf jede weitere Unterstützung, die es den Bildungsinitiativen der Einrichtung bieten kann. Die Spende an das Museum geht auf ähnliche Spenden von Gesteinsproben des Unternehmens an die University of Alberta im Jahr 2010 und das Royal Ontario Museum im Jahr 2009 zurück, die aus der Lagerstätte Upper Fir des Tantal- und Niobprojekts Blue River in British Columbia entnommen wurden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.800.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) für den Erwerb von bis zu 1.800.000 Stammaktien des Unternehmens gemäß seinem Aktienoptionsplan gewährt hat. Jede Option kann für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren zu einem Preis von $0,38 pro Stammaktie ausgeübt werden. 200.000 dieser Optionen werden Personen gewährt, die Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen und müssen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange über 12 Monate ab dem Ausgabedatum freigegeben werden: In jedem Zeitraum von drei (3) Monaten nach der Gewährung der Optionen werden jeweils 25 % übertragen.

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: dass Ashram das Potenzial hat, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass die geplanten Methoden nicht wie erwartet funktionieren, dass die Laugungsrückstände nicht nutzbar sind; dass wir bei der Herstellung von Konzentrat oder bei der Aufwertung von Konzentraten Schwierigkeiten haben; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

