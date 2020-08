REE/ Flussspat-Lagerstätte Ashram von Commerce Resources Corp. ist Gegenstand von zwei wissenschaftlichen Fachvorträgen auf der COM2020

20. August 2020 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich mitteilen zu können, dass die REE/Flussspat-Lagerstätte Ashram im Mittelpunkt von zwei Fachvorträgen steht, die auf der bevorstehenden 2020 Conference of Metallurgists (COM2020) präsentiert werden. Die Konferenz war ursprünglich für diesen August in Toronto geplant; sie wurde jedoch vor kurzem auf den 14. und 15. Oktober verlegt und angesichts der jüngsten Ereignisse in ein Online-Webinar-Format umgewandelt. Die COM2020 wird von der Metallurgy and Materials Society, einer Abteilung des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum (CIM), organisiert.

Die erste Abhandlung, die ursprünglich in der Pressemitteilung vom 13. Mai 2020 angekündigt wurde, ist eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und CanmetMINING, eine Abteilung von Natural Resources Canada (NRCan), und trägt den Titel „Mineral processing flowsheet options for the Ashram rare earth and fluorspar deposit“. Die Autoren, Tesfaye Negeri und Maziar Sauber von CanmetMINING und Darren L. Smith, der Ashram-Projektmanager des Unternehmens, gehen in der von CanmetMINING abgeschlossenen Testarbeit auf eine deutliche Verbesserung der Flotationsleistung ein, die durch eine Kombination von verteilten Reagenzzugaben, Reagenzsynergismus und umgekehrter Konditionierung (Reverse Conditioning) in einem sehr einfachen und grundlegenden Flotationskreislauf nachgewiesen wurde.

Die zweite Abhandlung wurde von Kang Sun, Christel Bemelmans und Nick Hazen von Hazen Research, Inc., dem primären metallurgischen Labor des Unternehmens für das Projekt Ashram, verfasst und trägt den Titel “ Recovering rare earths and other metallic values from fluorine-containing concentrates using carbochlorination and aqueous leaching“. Die Testarbeit, die die Grundlage der Abhandlung bildet, verwendet Flotationskonzentrat aus der Lagerstätte Ashram als einen von zwei Ausgangsstoffen, um die Vorzüge der Carbochlorierung zu bewerten, einem thermischen Verfahren (650-800 °C) unter Verwendung von Koks und Chlor zur Herstellung von Seltenerdchlorid (REECl3), das in verdünntem HCl löslich ist. Zweck der Arbeit war es, die grundlegende Chemie der Carbochlorierung von fluorhaltigen Konzentraten zu klären. Die Ergebnisse der Versuchsarbeit werden im Fachbeitrag auf der COM2020 vorgestellt.

Das Unternehmen ist mit den in diesen Abhandlungen dargelegten Ergebnissen zufrieden, besonders im Hinblick auf die bedeutenden Optimierungen des Flotationskreislaufs der Lagerstätte Ashram durch CanmetMINING, da diese direkt auf das Arbeitsablaufschema des Projekts anwendbar sind. Das Unternehmen freut sich auch, die akademische und institutionelle Forschungs- und Entwicklungsindustrie für Seltene Erden durch die Bereitstellung von Material aus der Lagerstätte Ashram und geologischen Support weiterhin zu unterstützen. Die Lagerstätte Ashram tritt an der Oberfläche zutage und hat das kostengünstige Sammeln großer Materialmengen für Testarbeiten ermöglicht. Daher arbeitet das Unternehmen aktiv mit verschiedenen Forschungs- und akademischen Institutionen zusammen, um die Förderung der REE-Industrie in Kanada und speziell in Quebec zu unterstützen.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal-Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: www.commerceresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: dass die Arbeiten von CanmetMINING in Bezug auf die Lagerstätte Ashram einen Schlüsselansatz zur weiteren Verbesserung der Aufbereitungsleistung identifizieren wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass die Arbeiten von CanmetMINING nicht erfolgreich sind; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

