Die jährliche Umfrage des Fraser Institute bei den Bergbauunternehmen

Es geht um Explorationsausgaben und welche Länder besonders attraktiv für die Bergbaugemeinde sind.

Knapp 300 Bergbaugesellschaften haben sich an der Umfrage beteiligt. 86 Gerichtsbarkeiten wurden bewertet. Ein allgemeiner Attractiveness Index wird dann vom Fraser Institute erstellt. Es zählen geologische Attraktivität sowie die den Ländern zugrundeliegende Politik, Steuern, Infrastruktur, Umweltvorschriften, politische Stabilität und so weiter. Als Top-Gerichtsbarkeit hat sich Utah herauskristallisiert. Nevada, letztes Mal noch erster, wurde auf den zweiten Platz verwiesen. Auf dem dritten Platz befindet sich wieder Saskatchewan. Es folgen Westaustralien, Quebec, Manitoba, Arizona, Northern Territory, Neufundland, Labrador und Ontario. In 2022 waren Utah, Manitoba und Ontario noch nicht unter den ersten zehn Plätzen. Die meisten Jurisdiktionen besitzt also Kanada unter den ersten zehn Plätzen. Auf dem letzten Platz übrigens liegt Niger. Ebenso also wenig attraktiv eingestuft wurden China, Argentinien, Bolivien, Simbabwe, Senegal, Kasachstan, Kambodscha. Vier der zehnletztplatzierten Länder liegen in Afrika.

Grundsätzlich ist für Investitionsentscheidungen neben geologischen und wirtschaftlichen Überlegungen das politische Klima einer Region wichtig. Für Kanada ist die Bergbauindustrie ein bedeutender Faktor der Wirtschaft. Kanadische Bergbauunternehmen sind weltweit tätig. Ziel der Fraser Umfrage ist es Regierungen aufzuzeigen, dass beispielsweise die bergbaugezogene Politik verbesserungswürdig ist. Denn es ist wichtig Investitionen ins Land zu ziehen, um wirtschaftliche Produktivität und Beschäftigung zu verbessern. Zu den Unternehmen, die sich in den Spitzenländern der Fraser Umfrage befinden, zählen IsoEnergy und Karora Resources.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt Uranprojekte im Athabasca Becken in Saskatchewan sowie in den USA.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – produziert Gold in zwei Goldminen in Westaustralien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

