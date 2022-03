Der verrückte Ostertraum eines Huhns

„Der heimliche Osterhase“ – Bilderbuch von Züricher Jungautorin Lina J. Sauter

Lorelei ist ein kreatives Huhn, dem das Anmalen von Eiern viel mehr Spaß bereitet als das eintönige Eierlegen. Viel lieber wäre sie ein Osterhase und würde den lieben langen Tag Ostereier bemalen. Doch das geht natürlich nicht! Oder doch? Nun, Lorelei startet einen Versuch und schleust sich als Osterhase verkleidet in die Malwerkstatt der Hasen ein …

„Der heimliche Osterhase“ heißt das erste Buch der jungen Autorin Lina. J. Sauter, die in Kiel geboren wurde und heute mit ihrer Familie in Zürich in der Schweiz lebt. Als ihr auffiel, dass Hühner in den meisten Bilderbüchern zu Ostern häufig mit Eierlegen beschäftigt sind und der Osterhase meist die zentrale Figur spielt, fand sie, das sich dies ändern müsse. Dieses Muster wollte sie mit einem starken, mutigen Huhn als Hauptfigur einmal umkehren. Weiter war ihr wichtig, dass die Geschichte sich spannend, aber auch mit Witz erzählen lässt. Und so ergab sich dann nach vielen Skizzen, Illustrationen und Diskussionen die lustige Abenteuergeschichte eines mutigen Huhns.

Die humorvolle Kurzgeschichte soll Kinder zum Schmunzeln bringen und sie in ihren Sichtweisen und Wünschen bestärken. Die Geschichte zeigt auf, dass so manch einer mehr kann, als ihr oder ihm vielleicht zugetraut wird und Mut sich lohnen kann. Zudem lassen sich auf den illustrierten Seiten sehr viele kleine Details mit viel Witz entdecken.

Das Buch richtet sich an Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren und ist in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen. Text und Illustrationen des 40 Seiten starken Buches stammen von Lina J. Sauter.

Bibliografische Angaben:

Lina J. Sauter

Der heimliche Osterhase

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022

ISBN 978-3-96074-551-8, Taschenbuch, 40 Seiten

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

