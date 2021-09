Lisis total verrückte Woche mit Kalli dem Kobold – Tolles Lesebuch für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche

Anja Stein ermöglicht in „Lisis total verrückte Woche mit Kalli dem Kobold“ auch Kindern mit Leseschwierigkeiten ein tolles Lese-Erlebnis.

Lisi Wolkenheimer, die charmante Protagonistin dieses tollen Kinderbuchs, hat viele Talente, aber der Umgang mit Buchstaben und Wörtern gehört definitiv nicht dazu. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als jemanden, der sich an ihrer Stelle in den Deutschunterricht setzt und der ihre Hausaufgaben erledigt. Da trifft sie eines Tages Kalli und ihr Traum wird war. Doch dann nimmt ihr ungewöhnlicher neuer Freund es mit seinen Aufgaben ein wenig zu genau und das Chaos nimmt seinen Lauf. Dieses Buch erzählt die Geschichte über eines Kinds, welches versucht, seine Schwierigkeiten in der Schule auf unkonventionelle Art zu lösen und dabei seine inneren Stärken entdeckt. Die Handlung ist humorvoll und spannend geschrieben.

Das Kinderbuch ist ein Teil der Reihe „Leichter lesen“. Die Titel in dieser Reihe eignen sich hervorragend für Kinder mit Leseschwierigkeiten im späten Grundschulalter und zu Beginn der weiterführenden Schule. Sie sind vom Umfang her gut zu bewältigen und vom ersten Kapitel an spannend, interessant und unterhaltsam. Um das Lesen zu erleichtern, sind die Geschichten in größerer Schrift gehalten. Der Text ist klar gegliedert und in viele Absätze unterteilt. Längere oder etwas schwierigere Wörter sind in schwarz-graue Silben gegliedert. Alle Texte wurden zudem von einer Expertin für einfache Sprache überarbeitet. In einigen Büchern gibt es zu schwierigen Wörtern Erklärungen und Aussprache-Hilfen.

„Lisis total verrückte Woche mit Kalli dem Kobold“ von Anja Stein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37947-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ENTSPANNT EINSCHLAFEN – GLÜCKLICH AUFWACHEN – Das Schlafcoaching Buch für Babys und Kleinkinder Der WEG und das LEBEN – Meditationen zum Daodejing des Laotse