A. S. Tory und das Spiel mit der Zeit – Ein Zeitroadtrip

Sid begibt sich in S. Sagenroths „A. S. Tory und das Spiel mit der Zeit“ auf eine Reise, die zu einem einem romantischen, spannenden, aber auch gefährlichen Spiel mit der Zeit wird.

Es ist der Sommer 2020 und die Welt befindet sich mitten in den Fängen der Pandemie. Sid leidet wie alle an der beklemmenden Tristesse dieser Zeit. Umso dankbarer ist er, als Mr. Tory wieder eine ungewöhnliche Idee hat: eine Zeitreise in einer Villa aus der Jahrhundertwende. Zusammen mit seiner Freundin Chiara fährt Sid nach Frankfurt am Main und taucht dort in die Geschichte des alten Gebäudes und seiner ehemaligen Bewohner ein. Dabei stoßen die beiden auf mysteriöse Rätsel und Familiengeheimnisse: Was ist damals mit dem Großvater und dem Sohn der Familie geschehen? Sid und Chiara lassen diese Fragen nicht mehr los und so beginnt eine turbulente Fahrt quer durch den Osten Deutschlands bis ins Elbsandsteingebirge.

Der spannende Roman „A. S. Tory und das Spiel mit der Zeit“ von S. Sagenroth führt die Leser durch die goldenen Zwanziger bis in die Gegenwart. Mit diesem Band wird die A. S. Tory-Trilogie zu einer vierbändigen Buchreihe. Obwohl jeder Band in sich abgeschlossen ist, ist es empfehlenswert, die Reihe komplett zu lesen. Die Geschichte beginnt in Band 1 „A. S. Tory – Roadmovie um die Suche nach einer alten Single“, als Sid zum ersten Mal Kontakt mit Mr. Tory macht. In Band 2 „A. S. Tory und die verlorene Geschichte“ reisen Sid und Chiara in die Vergangenheit von Mr. Tory und in Band 3 „A.S. Tory und der letzte Sommer“ wird ein Sommerurlaub erneut zu einem spannenden Abenteuer. Jeder Band enthält eine Playlist mit Songs, die perfekt zu den Geschichten passen.

„A. S. Tory und das Spiel mit der Zeit“ von S. Sagenroth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36909-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

