Horizonte – Autobiografischer Reisebericht

Michael Pankel eröffnet den Lesern in „Horizonte“ einen Einblick in das Leben auf einem deutschen Frachtschiff aus Flensburg.

Englisch und Erdkunde waren die einzigen Fächer, die dem Autor in der Schule gefielen, und das dort erworbene Wissen – vor allem die Sprachkenntnisse, sollten ihm im Jahr 1967 zum Vorteil werden. Er begann für seine frisch geschiedene Mutter die Ausbildung zum Industriekaufmann, doch war damit nicht sehr zufrieden. Als er dann auch noch einen Brief zur Musterung erhielt, war seine Laune auch nicht viel besser. Als er jedoch von einem Freund erfuhr, dass er dem Wehrdienst entkommen könnte, wenn er stattdessen zur See fahren würde, sah er seinen Ausweg. Sein Fernweh und sein mangelndes Interesse am Wehrdienst führten dazu, dass er seine Mutter davon überzeugen konnte, dass die Handelsmarine eine ideale Lösung für ihn wäre. Nach einem Bewerbungsgespräch, dem Kauf einer Kamera und der erfolgreichen Bescheinigung der Seediensttauglichkeit ging es dann im Jahr 1967 auch los. Der Autor verließ Flensburg auf einem Frachtschiff und umrundete die Erde.

Die Leser betrachten in „Horizonte“ von Michael Pankel die damalige Welt aus der Sicht eines jungen Menschen und lernen dabei die Welt der Schiffe kennen. Da der Autor damals seine treue Kamera immer mit dabei hatte, wird der Texte des Buchs durch viele interessante Fotografien (in schwarz-weiß) ergänzt. Die Leser reisen mit der jungen Version des Autors durch die Welt und lernen verschiedene Destinationen auf andere Weise, als man sie in Reiseführern kennen lernt, kennen.

„Horizonte" von Michael Pankel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01737-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

