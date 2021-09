Dermatologie-Bayern auf dem ADO 2021 – Deutscher Hautkrebskongress

Therapien und Möglichkeiten der Behandlung von Erkrankungen wandeln sich. Hier sind Ärtze gefordert. Weiterbildung ist Pflicht.

Die fachliche und persönliche Weiterbildung steht für Frau Doktor Ludolph-Hauser an vorderster Stelle. „Therapien und Möglichkeiten der Behandlung von Erkrankungen wandeln sich. Gerade auf dem breiten Gebiet der Hautkrebsvorsorge und Therapie von Erkrankungen sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse von großer Bedeutung.“

Der Deutsche Hautkrebskongress bietet, neben weiteren Kongressen und Fachtagungen eine sehr gute Möglichkeit zum Austausch und der Vermittlung von Erkenntnissen.

Das wissenschaftliche Programm ist breit aufgestellt und reicht von Grundlagenforschung bis zu Neuerungen aus der klinischen Dermato-Onkologie. Frau Doktor Ludolph-Hauser nahm vom 8. Bis 11. September am Kongress teil. „Die Menge an neuen Erkenntnissen ist groß. Aktuelle Studien zum Malignen Melanom und der Einsatz von Checkpoint-Inhibitoren zeigen die Möglichkeiten beim Umgang mit bösartigen Hauttumoren. Für mich ist die laufende Weiterbildung ein essenzieller Bestandteil des Praxismanagements.“

Aufgrund erheblicher Fortschritte innerhalb der Genforschung werden die Veränderungen, die eine Zelle zur Krebszelle werden lassen, heute deutlich besser verstanden. Diese Erkenntnisse führen zur Entwicklung neuer Medikamente, die Krebszellen aufgrund ihrer besonderen Mutationen vernichten. So können bei Checkpoint-Inhibitoren durch eine besondere Stimulation des körpereigenen Immunsystems Immunzellen mobilisiert werden, die in der Folge Tumorzellen vernichten. Umfassende Studien belegen dies deutlich.

„Als Partner für Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) können wir die gewonnenen Erkenntnisse sehr gut in Therapien einbinden und damit auch allen unseren Patienten bestmögliche, aktuelle Versorgung bieten.“

