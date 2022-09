Deutsch-Pop Duo GLÜXKINDER mit neuer Single „KÄMPFERHERZ“ – ein Song, der in schweren Zeiten Mut macht!

„KÄMPFERHERZ“ des Deutsch-Pop Duos GLÜXKINDER – ein Song, verpackt in ein kraftvoll-motivierend poppiges Midtempo-Arrangement mit ohrwurmartig-eingängiger Melodielinie und Mut machendem Text.

Das Deutsch-Pop Duo GLÜXKINDER aus Osnabrück meldet sich mit seiner neuen Single „KÄMPFERHERZ“ fulminant auf dem deutschsprachigen Popmusikmarkt zurück.

Nach dem zweifachen Gewinn des „Deutschen Rock & Pop Preises 2021“ der Deutschen Popstiftung erhielt das Pop-Duo um Sonja Kittel & Markus Lamers in diesem Jahr eine Förderung der „Initiative Musik“, die es ihnen nun ermöglicht, die nächsten Songs unter professionellsten Bedingungen zu produzieren und zu vermarkten.

Mit einem Label-Vertrag beim Berliner Kult-Label Motor Entertainment in der Tasche, konnten sie mit Dom Rivinius einen international erfolgreichen Produzenten (u.a. Eminem, Alicia Keys, BTS, Mark Ronson) für ihre nächsten Produktionen gewinnen.

Das erste Ergebnis aus dieser Förderung und der Zusammenarbeit mit dem professionellen Team ist die soeben veröffentlichte Single „KÄMPFERHERZ“.

Verpackt in ein kraftvoll-motivierend poppiges Midtempo-Arrangement mit ohrwurmartig-eingängiger Melodielinie thematisieren die GLÜXKINDER in ihrem neuen Song Depressionen und Angststörungen – etwas, von dem nicht nur Sängerin Sonja selbst, sondern auch Freunde und Bekannte der Beiden schon betroffen waren bzw. es noch sind. Mit diesem Song möchten sie auf dieses gerade in diesen Zeiten so präsente Thema aufmerksam machen und Menschen Kraft, Mut und Hoffnung geben.

Am neuen, kraftvollen und sehr ausgeklügelten Pop-Sound der GLÜXKINDER mit „KÄMPFERHERZ“ erkennt man die Handschrift von Dom Rivinius, der seine internationale Erfahrung in die deutschsprachige Produktion eingebracht hat.

Gefördert wird das Projekt durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Erhältlich ist der Song auf allen Streaming- und Downloadportalen!

www.gluexkinder-musik.de

