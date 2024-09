Deutsche Kautionskasse erhält Bestnote „Hervorragend“ für Mietkautionspolice im FOCUS-MONEY-Test

Erneut Bestnote „Hervorragend“ im FOCUS-MONEY-Test für die Moneyfix® Mietkaution der Deutschen Kautionskasse und somit Bestätigung ihrer führenden Rolle im Mietkautionsmarkt.

Die Deutsche Kautionskasse hat im aktuellen Vergleichstest von FOCUS-MONEY die Auszeichnung „Beste Mietkautionspolice“ für ihren Tarif Moneyfix® Mietkaution erhalten. Das renommierte Finanzmagazin bewertet jährlich die verschiedenen Anbieter von Mietkautionspolicen in Deutschland und verleiht die Bestnote nur an Produkte, die durch herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Die Deutsche Kautionskasse konnte in diesem Jahr in allen Testkategorien die Höchstwertung „Hervorragend“ erzielen und sich damit als führender Anbieter etablieren – und dies bereits schon zum fünften Mal in Folge.

Laut der aktuellen Analyse des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) wurden die verschiedenen Policen auf Basis von 40 Einzelmerkmalen und Preisstrukturen genau unter die Lupe genommen. Dabei stach die Moneyfix® Mietkaution der Deutschen Kautionskasse besonders durch ihre Flexibilität, fairen Konditionen und hervorragenden Kundenservice hervor.

Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse: _“Wir freuen uns außerordentlich über diese Anerkennung. Sie ist ein Beleg für unsere konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Mieter und Vermieter gleichermaßen und unserer Mission, finanzielle Flexibilität und Sicherheit zu bieten. Gerade in Zeiten steigender Mietpreise ist es uns ein Anliegen, unsere Kunden mit innovativen und fairen Produkten zu entlasten. Das Ergebnis des FOCUS-MONEY-Tests bestätigt unsere Arbeit und spornt uns an, auch in Zukunft die besten Lösungen für Mieter und Vermieter zu entwickeln.“_

Mit der Auszeichnung im FOCUS-MONEY-Test unterstreicht die Deutsche Kautionskasse erneut ihre Rolle als Marktführer im Bereich der Mietkautionsversicherungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Kautionskasse AG

Herr Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

Deutschland

fon ..: 081516575100

web ..: https://www.kautionskasse.de

email : presse@kautionskasse.de

Die Deutsche Kautionskasse war der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der mit Moneyfix® Mietkaution sowohl Mietern als auch Vermietern eine Alternative zu Barkautionen, Bankbürgschaften und teuren Kreditlösungen angeboten hat. Moneyfix® Mietkaution bietet privaten Haushalten wie auch gewerblichen Mietern eine einfache und schnelle Lösung für mehr finanzielle Flexibilität. Durch jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen Mietkaution bieten wir einfache, individuelle und zuverlässige Lösungen für Mieter, Vermieter, Partner und Finanzdienstleister. Und mit über 4 Millionen Mietobjekten in Deutschland haben wir als Marktführer die höchste Akzeptanz in der Immobilienwirtschaft. Tendenz: steigend.

Moneyfix® Mietkaution – Immer schön liquide bleiben.

Pressekontakt:

Deutsche Kautionskasse AG

Herr Christian Sili

Gautinger Str. 10

82319 Starnberg

fon ..: 081516575100

email : presse@kautionskasse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mitteilung über den Erwerb eines wirtschaftlichen Interesses an Wertpapieren von Sibanye-Stillwater durch JP Morgan Chase & Co. truu hero Mateusz Tondel meistert das Ultra-Radrennen „NorthCape4000“ mit Bravour