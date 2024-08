Deutsche Payment A1M SE lanciert FetchMyFees: KI-gestützte Lösung zur Optimierung von Paymentkosten für KMU

Berlin, 16. August 2024 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt heute die Markteinführung von FetchMyFees bekannt, einer innovativen, KI-gestützten Lösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde, um ihre Zahlungsabwicklungskosten zu optimieren.

Revolution im Payment-Markt

FetchMyFees nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um eine umfassende Analyse der Zahlungsgebühren durchzuführen. Die Lösung vergleicht das bestehende Setup der Kunden mit einem umfangreichen Netzwerk von über 30 Zahlungsmethoden und Partnerschaften mit führenden Payment Service Providern (PSPs). Ziel ist es, KMUs dabei zu unterstützen, erhebliche Einsparungen bei ihren Payment-Kosten zu realisieren, ohne dabei wertvolle Zeit und Ressourcen von ihrem Kerngeschäft abzuziehen.

„Mit FetchMyFees setzen wir unsere KI-Strategie konsequent um und adressieren gezielt die Bedürfnisse von KMUs. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Zahlungsabwicklungskosten signifikant zu reduzieren“, erklärt Alex Herbst, CEO der Deutschen Payment A1M SE.

Umfassende Funktionen

FetchMyFees bietet eine ganzheitliche Analyse des Transaktionsprofils von KMUs und liefert zukunftsorientierte Empfehlungen zur kontinuierlichen Optimierung. Neben der Gebührenoptimierung wird zeitnah das innovative Smart Gate eingeführt, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, darunter Unterstützung für mehrere Shop-Plugins und die strikte Einhaltung der PCI DSS 4.0 Anforderungen. Zudem wird die zukunftsweisende Zahlungsmethode Request-to-Pay integriert, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungsanforderungen direkt und effizient zu stellen. Die Nutzung dieser Funktionalitäten ist optional für den Händler

Kundenzentrierter Ansatz

Das Geschäftsmodell von FetchMyFees basiert auf einer Erfolgsgebühr, die nur bei tatsächlich erzielten Einsparungen anfällt. Dies unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Effektivität seiner Lösung und minimiert das finanzielle Risiko für die Kunden. „Unsere Strategie zielt darauf ab, KMUs mit modernsten Fintech-Lösungen auszustatten, die bisher oft nur Großunternehmen vorbehalten waren“, fügt Herbst hinzu.

Zukunftsorientierte Partnerschaften

Die Deutsche Payment A1M SE verfolgt mit FetchMyFees und den begleitenden Lösungen einen asset-light Ansatz, der es ermöglicht, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Mit einem umfangreichen globalen Partnernetzwerk und spezieller Expertise in den Bereichen E-Commerce und FinTech ist das Unternehmen gut positioniert, um KMUs eine zukunftssichere Payment-Infrastruktur anzubieten.

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf die Bereitstellung umfassender Payment-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert hat. Mit dem Ziel, den Zahlungsverkehr für KMUs zu optimieren, bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten sind.

Die Deutsche Payment A1M SE wurde gegründet, um KMUs eine effektive und kosteneffiziente Zahlungsabwicklung zu ermöglichen. ISIN: DE000A2P74C5, Karl-Liebknecht-Straße 29 A, 10178 Berlin, Deutschland

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen, darunter die KI-gestützte Plattform FetchMyFees zur Optimierung von Zahlungsabwicklungskosten, ein flexibles Gateway für einfache Anbieterwechsel sowie ein einheitliches Billing-Tool zur Konsolidierung von Abrechnungen.

Die Deutsche Payment A1M SE setzt auf technologische Innovationen, um den sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, ermöglicht das Unternehmen eine umfassende Analyse und Optimierung von Payment-Gebühren. Diese Lösungen helfen KMUs, ihre Kosten zu senken und die Effizienz ihrer Zahlungsprozesse zu steigern.

Das Unternehmen verfolgt einen klaren kundenorientierten Ansatz, der auf Unabhängigkeit und Neutralität basiert. Die Dienstleistungen der Deutschen Payment A1M SE sind darauf ausgelegt, KMUs die bestmöglichen Lösungen zu bieten, ohne sie an bestimmte Anbieter zu binden. Durch kontinuierliche Marktanalysen und zukunftsorientierte Empfehlungen stellt das Unternehmen sicher, dass seine Kunden stets von optimalen Konditionen profitieren.

Die Vision der Deutschen Payment A1M SE ist es, ein führender Anbieter von Payment-Lösungen für KMUs in Europa zu werden. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, die auf der kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios und der Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes basiert. Durch die Kombination von technologischer Innovation, einem umfangreichen Partnernetzwerk und einem flexiblen Geschäftsmodell strebt die Deutsche Payment A1M SE an, ihren Kunden einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

