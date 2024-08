Mirals Tiernahrung gratuliert

Das von Mirals Tiernahrung gesponserte Obedience WM Team Germany ist erfolgreich aus Lettland zurück.

Trebur, 16.08.2024 Was denken Sie, wenn Sie das Wort Obedience lesen? In der englischen Sprache findet man die Begriffe Gehorsam, Folgsam oder Fügsamkeit. Wer sich im Internet umsieht, wird schnell auf eine besondere Hundesportart aufmerksam.

Der Geschäftsführer der Luftleine GmbH, Tim Knobloch, der neben der bekannten Hundeschule Luftleine-Leinenloses Vertrauen auch die eigene Hundefuttermarke Mirals Tiernahrung in Trebur betreibt, reagierte auf ein interessantes Gespräch mit seiner langjährigen Kundin Karolin Zewe. In dieser Hundesportart ist sie bereits seit vielen Jahren erfolgreich.

Genauer gesagt handelt es sich bei Obedience um eine Hundesportart, die besonders auf eine exakte und gleichzeitig zügige Ausführung der geforderten Übungen ausgerichtet ist. Es gibt 10 verschiedene Übungen, davon 2 Übungen, die in der Gruppe von 3 bis 6 Hunden ausgeführt wird. Bei den restlichen Übungen werden Fußarbeit, Positionen Sitz, Platz, Steh, Apportierübungen, Geruchsunterscheidung, Sendeübungen, Abrufen und Kontrolle auf Distanz abgefragt – die jeweilige Anforderung kommt hierbei immer auf die jeweilige Klasse an. Es gibt insgesamt vier Klassen im Obedience – Beginner, Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3.

In diesem Telefonat berichtet sie Tim Knobloch freudig, dass sie die Qualifikation mit dem Deutschen Team zur Weltmeisterschaft 2024 erreicht hat. Hierfür haben die Qualifikationsprüfungen bereits im September 2023 bis Juni 2024 an fünf Terminen innerhalb von Deutschland stattgefunden. Aus diesen fünf Qualifikationen wurden die besten zehn Teams (Mensch/Hund) ermittelt. Diese durften dann ein sechstes Mal ihre Leistung bei der Deutschen VDH Meisterschaft unter Beweis stellen. In diesem Jahr qualifizierten sich für die WM 2024 in Latvia bei Riga in Lettland:

Wera Hahn mit Hund Tending wonderful

Karolin Zewe mit Hund Coppers Sparkling fix you Kamikaze

Marvin Hahn mit Hund Mind the Dog Xtra Ice

Santa Sofi mit Hund Studebaker*s Q Louise

Christine Hahn mit Hund Wings of Hope Eternal Hero

Sandra Gonsior mit Hund Pekka vom Rehgebirge

Dort wurden dann in den Vorläufen am 25.07.-27.07.2024 die 20 besten Teams bei dieser Weltmeisterschaft ermittelt. Ins Finale schaffte es Christine Hahn mit Ihrem Hund „Flasch“. Sie belegte den fantastischen 8. Platz in der Einzelwertung. Insgesamt konnte sich das Team Germany über den 6. Platz in der Mannschaftswertung freuen.

Ja und was genau hat Tim Knobloch mit dem Mirals Team aus Trebur hierzu beigetragen?

Die Teilnehmer:innen erhielten bereits in der Vorbereitung zahlreiche kostenlose Mirals Snackwürste, welche aufgrund der Softigkeit und der Konsistenz, hervorragen für das Training geeignet sind. Gleichzeitig wurden von Mirals für das Team Deutschland praktische Rucksäcke, Windbreakern und Caps angefertigt. In Riga waren angesichts des Wetters hauptsächlich die Mirals Regenjacken wirklich hilfreich und entsprechend begehrt.

Tim Knobloch und sein Mirals Team freut sich über den tollen Erfolg des Deutschen Obedience Teams und wünscht ihnen für die im nächsten Jahr in Norwegen stattfindende Weltmeisterschaft alles Gute. Für alle nicht ganz so sportlichen Hundebesitzer, welche aber Spaß am Training mit ihren Hunden haben, können sich über die leckeren Traningswürste aus 100 % hochwertigem Fleisch, ohne synthetische Zusatzstoffe gerne hier über die Produktpalette informieren. www.mirals.de

