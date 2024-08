Flossen hoch für den Naturschutz: Nova Maldives feiert den Welttag des Walhais

Anlässlich des Welt-Walhai-Tages am 30. August wird das umweltbewusste Wellness Resort Nova Maldives mit dem Walhai-Forschungsprogramm der Malediven (MWSRP) eine Reihe von Workshops organisieren.

In der Nachbarschaft des im Herzen des Süd-Ari-Atolls gelegenen Nova leben einige der großartigsten Kreaturen des Ozeans: Walhaie. Die Gäste des Nova Maldives haben das ganze Jahr über die außergewöhnliche Gelegenheit, mit diesen sanften Riesen zu schnorcheln und die Walhaie in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben. Um diese majestätischen Geschöpfe zu feiern und zu schützen, begrüßt Nova, Iru Zareer, den MWSRP’s Research Manager, um ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft für den Schutz der Walhaie zu teilen.

Iru Zareer, die in Malé, der Hauptstadt der Malediven, lebt, leitet die Schutz und Forschungsinitiativen des MWSRP und bringt ihr starkes Engagement für den Meeresschutz ein. Als qualifizierte Reef Check Ecodiver Trainerin, PADI Divemaster und Green Fins Country Assessor unterstützt Iru Zareer den Schutz des Meereslebens mit ihrem reichen Erfahrungs-schatz

Die Aktionen im Nova Maldives zum Welt-Walhai-Tag starten an 29. August mit einer Präsentation der MWSRP Forschungsinitiativen, dem Engagement der Gemeinschaft und dem aktuellen Stand der Walhaipopulationen auf den Malediven. Am Welt-Walhai-Tag selbst, dem 30. August, veranstaltet das Nova Maldives mit dem MWSRP eine spezielle Walhai-Exkursion bei der diese majestätischen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden. Iru Zareer und das Meeresbiologie-Team von Nova werden bei dem unvergesslichen Erlebnis über das Verhalten der Walhaie, ihre Biologie und die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Tierwelt aufklären.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung des Nova Maldives bei der Durchführung einiger unserer Schutz- und Aufklärungsinitiativen“, sagte Iru Zareer. „Wir freuen uns auch sehr, auf die Insel zurückzukehren, um die Gäste den neuesten Forschungsergebnissen und Innovationen im Walhaischutz vertraut zu machen. Gemeinsam können wir mehr Reisende dazu inspirieren, diese wichtige Sache zu unterstützen“.

Über die Aktivitäten im Inselresort hinaus hat sich Nova verpflichtet, die Aktionen der MWSRP in der lokalen Gemeinschaft zu unterstützen. Zu wird Nova dem MWSRP-Team ein Boot für Aufklärungskreuzfahrten für Frauen und Schulkinder einer nahegelegenen Insel stellen, um das Verständnis für den Meeresschutz bei künftigen Generationen zu fördern.

„Wir freuen uns sehr, mit Iru Zareer und dem MWSRP-Team zusammenzuarbeiten, um nicht nur am Welttag des Walhais den Schutz zu unterstützen“, sagte Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives. „Walhaie sind ein Wahrzeichen der Malediven, und wir sind bestrebt, die Forschung zum Schutz dieser unglaublichen Tiere und ihres empfindlichen Ökosystems im Meer zu intensivieren.“

Diese Aktion für die Walhaie ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen des Nova Maldives. Anfang dieses Monats hat das Inselresort eine neuen innovative Korallenaufzuchtanlage in Betrieb genommen, mit der die Überlebensrate von Korallensamen erhöht wird, und die auf dem bestehenden Korallenanpflanzungsprogramm des Inselresorts aufbaut, an dem sich auch die Gäste beteiligen können.

Das gesamte Jahr hat Nova an wichtigen Sensibilisierungstagen ähnliche Aufklärungsworkshops veranstaltet, Wiederaufforstungsprojekte auf lokalen Inseln unterstützt und während der Earth Hour Aktionen veranstaltet, um zum Energiesparen anzuregen.

Für umweltbewusste Reisende offeriert Nova Maldives aktuell bei Direktbuchungen „Summer-Sale“ Angebote ab 340 EUR pro Villa und Nacht inkl. Vollpension.

Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen des Nova Maldives‘ unter: nova-maldives.com/sustainability/

