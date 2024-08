Im Nova Maldives funkeln jetzt die Strände!

Das seltene Naturschauspiel der Meeres-Biolumineszenz erleben.

Das Süd-Ari-Atoll, die Heimat des Nova Maldives, steckt voller Naturwunder und ist der natürliche Lebensraum faszinierender Lebewesen. Mit etwas Glück lässt sich in den Neumondnächsten bis November das ungewöhnliche Naturschauspiel der Meeres-Biolumineszenz an den Stränden beobachten.

In diesen Monaten verändern sich die Strömungen, durch die neues, besonders nährstoffreiches Wasser an die Strände gespült wird und das Phänomen der Biolumineszenz entstehen lässt. Denn unter diesen Bedingungen gedeiht biolumineszentes Plankton in den sanften Wellen des Indischen Ozeans, das in der absoluten Dunkelheit der tropischen Neumondnächte die Strände des Nova Maldives sanft erstrahlen lässt. Die naturbelassenen Strände des Nova Maldives bieten die perfekte Kulisse für das außergewöhnliche Lichtspektakel und laden zu romantischen Nachtspaziergängen im Mondschein ein.

Die Inselwelt des Nova Maldives ist das Zuhause weiterer Naturwunder. Manta-Rochen und Walhaie zählen fast ganzjährig zu den direkten Nachbarn des Nova Resorts, aber das planktonreiche Wasser lockt zu dieser Zeit besonders viele der majestätischen Giganten in die Gewässer rund um das Nova. Daran lässt sich das komplexe ökologische Gleichgewicht im jährlichen Kreislauf der Malediven erkennen, dessen Schutz sich das Nova Maldives mit seinem Meeresbiologen Toby Corren besonders verschrieben hat.

Weitere Informationen unter: nova-maldives.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.



