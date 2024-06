Die Levante Küche- Mehr als ein Food Trend und mega köstlich!

TV Star-Köchin Sumaya Obaid zu Gast im Nova Maldives

Die Levante Küche erfährt einen regelrechten Boom und wird als einer der aufregendsten Food Trends gefeiert. Falafel, Taboulé und Hummus sind nur einige der köstlichen Gerichte der levantinischen Küche. Einblicke in die Levante Küche gibt die TV Starköchin Sumaya Obaid aus Dubai vom 27. bis zum 31. Juli bei einem mit Kochkursen im Nova Maldives. TV Chefköchin Sumaya ist nicht nur für ihre Kochkunst bekannt, sondern eine leidenschaftliche Verfechterin kulinarischer Innovation und Unterstützerin weltweiter Frauenrechtsorganisationen. Ihre beleibten Kochshows laufen bei ‚Sabah Aldar‘ auf Abu Dhabi TV, MBC Arabia und dem YouTube-Kanal von Fatafeat.

Bei ihren Kochkursen im Nova gibt Sumay Obaid tiefe Einblicke in ihre einzigartige moderne arabische Fusion Küche. Super viele Rezepte sind auch vegetarisch oder sogar vegan und benötigen nur wenige Zutaten. Wer also weniger Fleisch auf seinem Teller haben möchte, aber dennoch den vollen Genuss will, der ist in der Küche der Levante genau richtig! Die Kochkurse starten morgens und gehen typisch für den arabischen Raum beinahe nahtlos ins Mittagessen übergeht. Abends Tisch die Starköchin unter den Sternen am Strand des Nova Maldives ihre Signature-Menüs auf.

Sumayas Küche ist tief verwurzelt in den vielfältigen Traditionen des Nahen und Mittleren Osten und vermittelt nicht nur die kulinarische Vielfalt sondern auch die reiche Geschichte der bewegten Region. Chefköchin Sumaya Obaid erklärt: „Die Levante-Küche ins traumhafte Nova Maldives zu bringen ist mehr als ein kulinarisches Gastspiel; es geht um Geschichtenerzählen, Traditionen und darum und ein Stück meines Erbes zu teilen.“

Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives, fügt hinzu: „Sumaya Obaid im Nova zu begrüßen, ist für uns ein besonderes Ereignis. Es spiegelt unser Engagement wider, unseren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, die auf persönlicher Ebene berühren, und es besteht kein Zweifel, dass Sumayas Anwesenheit die Gaumen und die Herzen unserer Gäste verzaubern wird.“

