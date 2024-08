Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote mit dem Goldschatz“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ein Toter im Loppersummer Tief! Wer hatte etwas gegen den sympathischen Kapitän eines Ausflugsschiffs? Ein Goldfund gibt weitere Rätsel auf – Kommissar Steen steht vor einer neuen Herausforderung!

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Alfred Bekker tauchen im Laufe der Ermittlungen immer mehr Geheimnisse auf: mysteriöse Zahlungen aus der Karibik an den Toten und ein geheimes Goldversteck. Eines scheint deutlich zu sein, es geht um Geld, viel Geld! Die Kripo Emden hat dieses Mal eine harte Nuss zu knacken.

Zum Inhalt von „Der Tote mit dem Goldschatz“:

»Das heißt, der Goldschatz existiert noch?« Immo Pankok treibt tot im Loppersumer Tief. Der Besitzer des ostfriesischen Ausflugsschiffs Bernhardine wurde erschlagen und ins Wasser geworfen! Kommissar Steen ist überzeugt, dass mit dem Mord eine persönliche Rechnung beglichen wurde. Doch wer sollte etwas gegen den sympathischen Ostfriesen gehabt haben, der die Touristen auf seinem Schiff auf beste ostfriesische Art unterhielt? Allerdings fragte sich damals, als Immo das Ausflugsschiff kaufte, der ganze Ort, wie er sich das überhaupt leisten konnte. Bei ihren Ermittlungen stoßen Steen und sein Team von der Kripo Emden schließlich auf mysteriöse Zahlungen aus der Karibik. Und dann entdecken sie im Fußboden des Hauses von Immo Pankok ein geheimes Versteck mit Goldbarren, die brisante Zusammenhänge erahnen lassen …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“, „Der Tote im Torfschiff“, „Der Tote im Ferienhaus“, „Der Tote auf dem Katamaran“, „Die Tote in Ostfriesland“, „Der Tote mit der Teetasse“, „Der Tote in der Seemannskiste“, „Der Tote im Tretboot“, „Die Tote aus Larrelt“, „Der Tote am Möwensteert“ und „Der Tote in der Windmühle“ ist jetzt mit “ Der Tote mit dem Goldschatz“ der achtzehnte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote mit dem Goldschatz“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote mit dem Goldschatz“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0DD7R2KXR sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072819140.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

