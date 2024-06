Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote in der Windmühle“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ein nächtlicher Einbruch in einer Windmühle, ein Schuss und eine Leiche! Doch wer ist der Mörder des unbekannten Toten? Eine knifflige Herausforderung für Kommissar Steen und die Kripo Emden.

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Alfred Bekker steht Kommissar Steen vor einem Rätsel. Warum hat jemand einen Toten in der zu einer Teestube umgewandelten Windmühle des Ehepaars Leding deponiert? Und wer ist der Tote überhaupt? Gerade als die Lösung des Falles nahe scheint, passiert ein weiterer Mord!

Zum Inhalt von „Der Tote in der Windmühle“:

Warum hat der Mörder die Leiche nicht versteckt? Das Ehepaar Leding hat sich in einer alten ostfriesischen Windmühle eine beliebte Teestube eingerichtet. Als eines Nachts Thaddäus Leding mit der Schrotflinte einen Einbrecher in seiner Mühle stellen will, löst sich ein Schuss! Er wird niedergeschlagen und erwacht neben einer Leiche aus der Bewusstlosigkeit. Zwar stellt sich schnell heraus, dass Thaddäus Leding den Toten nicht auf dem Gewissen hat, aber dafür stellen sich umso mehr Fragen. Wer ist der Tote? Niemand scheint ihn zu kennen. Oder lügt jemand? Warum begeht offenbar jemand einen Einbruch in Ledings Mühle, um dort eine Leiche abzulegen? Alles scheint mit einem Ereignis zusammenzuhängen, das vor vielen Jahren ganz in der Nähe in einem Maisfeld stattgefunden haben muss. Als sich herausstellt, dass die Tatwaffe zuvor schon einmal benutzt worden ist, kündigen sich weitere Morde an und Kommissar Steen und sein Team müssen alles auf eine Karte setzen, um den Mörder zu stoppen …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“, „Der Tote im Torfschiff“, „Der Tote im Ferienhaus“, „Der Tote auf dem Katamaran“, „Die Tote in Ostfriesland“, „Der Tote mit der Teetasse“, „Der Tote in der Seemannskiste“, „Der Tote im Tretboot“, „Die Tote aus Larrelt“ und „Der Tote am Möwensteert“ ist jetzt mit „Der Tote in der Windmühle“ der siebzehnte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote in der Windmühle“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote in der Windmühle“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0CXBGBG7H sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-tote-in-der-windmuehle-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_43909530-1.

