Düsseldorf, 10. Februar 2026 – Der deutsche Streaming-Markt hat einen historischen Wendepunkt erreicht. Wie eine aktuelle Analyse des Film-Portals Kinofans zeigt, hat Deutschland die USA in einem entscheidenden Bereich überholt: der schieren Menge an verfügbaren Inhalten auf Netflix.

Netflix-Sensation: Deutschland bietet mit 7.964 Titeln eine größere Auswahl als die USA.

Generation Stream: 90 % der Jugendlichen nutzen aktiv Videostreaming-Dienste.

Markt im Umbruch: Der Start von HBO Max im Januar sorgt für neue Dynamik.

Die Analyse, die auf Daten von Statista basiert und durch aktuelle Markterhebungen der Kinofans-Redaktion ergänzt wurde, belegt, dass deutschen Abonnenten derzeit 7.964 Filme und Serien zur Verfügung stehen. Damit liegt Deutschland quantitativ vor dem US-Heimatmarkt von Netflix. Dieser Trend ist das Ergebnis massiver Investitionen in lokale europäische Produktionen und einer spezifischen Lizenzstrategie für den deutschsprachigen Raum.

„Wir erleben 2026 eine echte Machtverschiebung“, erklärt Ralf Bergmann von Kinofans. „Dass Deutschland bei der Content-Fülle die USA hinter sich lässt, ist ein starkes Signal. Gleichzeitig sehen wir durch den Deutschland-Start von HBO Max am 13. Januar eine enorme Marktverdichtung. Die Karten im Kampf um die Gunst der Zuschauer werden gerade völlig neu gemischt.“

Die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse:

Netflix-Rekord: Mit knapp 8.000 Titeln ist das deutsche Angebot so umfangreich wie nie zuvor.

Jugendliche als Markttreiber: Laut den zugrundeliegenden Statista-Erhebungen nutzen 90 % der 14- bis 29-Jährigen Streaming-Dienste – das lineare TV ist in dieser Gruppe fast vollständig verdrängt.

Hohe Marktdurchdringung: 78 % aller deutschen Haushalte besitzen mittlerweile mindestens ein SVOD-Abonnement.

Der „Max-Faktor“: Der Markteintritt von HBO Max im Januar 2026 hat bereits im ersten Monat zu signifikanten Verschiebungen bei den Marktanteilen und zur Abwanderung exklusiver Blockbuster-Inhalte von bisherigen Anbietern geführt.

Die vollständige Analyse mit allen Grafiken und dem detaillierten Streaming-Check finden Sie unter: https://kinofans.com/streaming-trends-2026-deutschland-netflix-hbo-max-studie/

Über Kinofans: Kinofans ist eines der führenden unabhängigen Online-Portale für Film-, Serien- und Entertainment-News im deutschsprachigen Raum und bietet tiefgreifende Analysen zur Medienlandschaft.

