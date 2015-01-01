Starke Soft Skills als entscheidender Erfolgsfaktor in Gesprächen – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Optimal vorbereitet, aber das Meeting läuft nicht wie geplant? Oft liegt es nicht am Fachwissen, sondern an den Soft Skills. Praxisnahe Trainings stärken Präsenz, Resilienz und Konfliktfähigkeit.

In der heutigen Arbeitswelt sind fachliche Kenntnisse allein oft nicht ausreichend. Ob in Meetings, Präsentationen, Verhandlungen oder der täglichen Zusammenarbeit im Team – der Erfolg hängt zunehmend von den persönlichen Soft Skills ab. Soft Skills sind fachübergreifende Schlüsselkompetenzen, die für erfolgreiches Miteinander sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext entscheidend sind. Dazu zählen beispielsweise ein souveränes Auftreten, eine hohe Resilienzfähigkeit, starke Konfliktfähigkeit und weitere zwischenmenschliche Fähigkeiten.

Diese Kompetenzen sind für alle Berufsrollen relevant. Darunter zum Beispiel Teammitglieder, Projektleiter, Fach- und Führungskräfte sowie alle, die regelmäßig mit Kunden, Lieferanten oder Vorgesetzten interagieren. Insbesondere für Fach- und Führungskräfte können ausgeprägte Soft Skills den entscheidenden Unterschied machen, um Projekte, Teams und Karrierechancen erfolgreich voranzubringen.

„Gut ausgebildete Soft Skills entscheiden oft über Erfolg und Nichterfolg“, erklärt Nicola Meisinger, Fachbereichsleiterin Management / Führung bei TÜV Seminare Saarland. „Wenn wir unsere Soft Skills stärken, schaffen wir es, auf unser Gegenüber zuzugehen und neue Perspektiven einzunehmen. Wir wirken auch in Präsentationen, Vorträgen, Gesprächen jeglicher Art gelassener, zielorientierter und überzeugender. Und die gute Nachricht ist: Jeder von uns kann Soft Skills erlernen.“

TÜV Seminare Saarland bietet verschiedene praxisorientierte Seminare an, welche gezielt die Soft Skills stärken. Dazu gehören beispielsweise:

– Resilienztraining zur Stressbewältigung (Seminar-Nr.: 17-125): Strategien zur Stressbewältigung und zum Aufbau innerer Stärke helfen, gelassen und handlungsfähig zu bleiben.

– Souveränes Auftreten (Seminar-Nr.: 17-127): Teilnehmende erlernen, in Präsentationen, Gesprächen und Teammeetings überzeugend, klar und selbstsicher zu agieren.

– Konfliktmanagement – Mehr Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen (Seminar-Nr.: 17-65): In dem Seminar trainieren Teilnehmende gezielt die eigene Wahrnehmung, um Konflikte frühzeitig zu erkennen, konstruktiv zu bearbeiten und professionell zu lösen.

Als besonderes Highlight erhalten Sie ab sofort bei diesen ausgewählten Seminaren ein exklusives Kartenset, welches die Lerninhalte vertieft und praktische Übungen für den Alltag bereithält. Das Kartenset ist ideal für die Anwendung des Gelernten im beruflichen Alltag und zur nachhaltigen Vertiefung der Seminarthemen.

Weitere Informationen zu den Soft-Skills-Seminaren unter

https://www.tuev-seminare.de/fachgebiete/management-fuehrung/soft-skills/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

Pressekontakt:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Valentinstag am 14. Februar – Paare sollten ihren Versicherungsschutz prüfen ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft erweitert seine Kompetenzen im Bausektor und stärkt Wohnbauunternehmen mit drohnengestützter Schnelligkeit und Präzision bei Vermessungsarbeiten