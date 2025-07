Deutschlands erstes Baumhaushotel an der Ostsee eröffnet – Rückzugsort mit Stil & Weitblick

Nahe der Ostsee und zwischen Heiligenhafen und dem Weißenhäuser Strand hat das Ostsee Baumhaushotel eröffnet – mit Übernachtungen auf Stelzen, Naturblick und architektonischem Anspruch.

Jetzt eröffnet: Ostsee Baumhaushotel bietet naturnahes Übernachten in luftiger Höhe

_Neues Baumhaushotel in Ostholstein kombiniert moderne Architektur, Nachhaltigkeit und Rückzugsqualität inmitten der Natur._

Wangels (Ostholstein / zwischen Heiligenhafen und Weißenhäuser Strand), 31. Juli 2025 –

Mitten in der leicht hügeligen Landschaft Ostholsteins hat Anfang Juli ein neues Beherbergungskonzept eröffnet: das Ostsee Baumhaushotel. Die moderne Anlage bietet Übernachtungen in baumkronennahen Unterkünften mit Ausblick auf Felder, Wiesen und einen Erlenbruchwald. Das Konzept vereint naturnahe Architektur, Ruhe und ein nachhaltiges Betriebskonzept.

Übernachtung auf Stelzen mit Blick ins Grüne

Die Baumhäuser stehen auf bis zu 4,5 m hohen Stelzen. Großzügige Fensterflächen öffnen den Blick in die umgebende Landschaft. Die Unterkünfte sind mit modernen Bädern, Küchenzeilen und durchdachten Raumlösungen ausgestattet. Drei Kategorien stehen zur Verfügung:

– Baumhaus Lodge: kompakt, lichtdurchflutet und naturnah gestaltet

– Baumhaus Loft: großzügig, offen und lichtdurchflutet

– Tiny House: ebenerdig, funktional und dennoch überraschend geräumig

Die Häuser eignen sich für Einzelreisende, Paare und Erholungssuchende. Viele Gäste nutzen das Angebot für eine persönliche Auszeit in ruhiger und naturnaher Umgebung.

Reduziertes Design trifft auf ressourcenschonenden Betrieb

Beheizt und klimatisiert werden die Einheiten über Wärmepumpen. Die Betreiber arbeiten mit regionalen Partnern zusammen, unter anderem beim Frühstücksangebot und bei der Reinigung. Ein kleiner Natur-Wellnessbereich mit Sauna und Hot Tub ist in Vorbereitung und soll Anfang August in Betrieb gehen.

Im Herbst folgen weitere Einrichtungen, darunter ein kleines Bistro und ein Hofladen mit regionalem Sortiment.

„Ort der Entschleunigung“

„Wir wollten einen Ort schaffen, der Ruhe und Qualität in den Mittelpunkt stellt“, sagt Oliver Jenny, Betreiber der Anlage. „Die ersten Rückmeldungen der Gäste bestätigen, dass dieser Ansatz gut angenommen wird.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG

Herr Oliver Jenny

Alte Landstr. 16

23758 Wangels

Deutschland

fon ..: 04382/356

web ..: https://www.ostsee-baumhaushotel.de/

email : oliver.jenny@ostsee-baumhaus.de

Die Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG ist Betreiber des Ostsee Baumhaushotels in Wangels, Ostholstein – Deutschlands erstem Baumhaushotel an der Ostseeküste. Seit Juli 2025 bietet das familiengeführte Unternehmen außergewöhnliche Übernachtungen in architektonisch gestalteten Baumhäusern, Tiny Houses als naturnahe Rückzugsorte. Im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, Design und echte Erholung im Einklang mit der Natur. Neben dem Hotelbetrieb entstehen vor Ort ein Natur-Wellnessbereich, ein Hofladen sowie ein kleines Bistro mit regionalem Fokus.

