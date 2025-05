Dezentrale Abwasserentsorgung – Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben

Das Seminar befasst sich daher sowohl mit den rechtlichen als auch mit den technischen Anforderungen und Gegebenheiten.

„Dezentrale Abwasserentsorgung – Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben“ lautet der Titel eines Seminars, das am 07. Juli 2025 in der Umwelthauptstadt Magdeburg stattfindet. Veranstalter ist das Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.

Abwasser muss flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland einwandfrei gereinigt werden, d.h. die Abwasserleitungen zu den zentralen Kläranlagen sind auf Dichtheit ebenso zu prüfen, wie die abflusslosen Gruben.

Die Gemeinden bestimmen, wo zentral über Kanalisationen entsorgt und welche Gebiete dezentral entsorgt werden sollen.

Die dezentrale Entsorgung erfolgt über abflusslose, dichte Sammelgruben, die für einen hierfür zugelassenen Entsorger jeweils abgepumpt werden.

Die zweite Möglichkeit, die für mehr als vier Einwohner, bevorzugt mit Badausstattung in der Häusern, zu wählen ist, sind die modernen Kleinkläranlagen mit einem biologischen Teil.

Die alten Dreikammergruben reichen hierfür nicht mehr aus.

Der Betreiber der KKA muss strenge Einleitungsvorschriften für das gereinigte Abwasser einhalten und hat einen entsprechend sicheren Betrieb und die fachgerechte Wartung der Anlage zu organisieren.

Anderenfalls drohen hohe Bußgelder, teilweise auch Schadensersatzforderungen.

Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter eines Abwasserzweckverbandes, Verwaltungsangehörige kommunaler Ämter, Aufsichtsbehörden, Mitarbeiter in Planungs- und Umweltämtern, Umweltverbänden, Umweltbeauftragte und Beauftragte für Umweltschutz, etc.

Das IWU ist eine gemeinnützige Einrichtung und macht daher keine Mehrwertsteuer geltend.

Teilnahmepauschale: 389EUR (MwSt.-frei)

Programmablauf, weitere Inhalte und Anmeldung unter https://www.iwu-ev.de/pdf/W250707.pdf

Programm

09.30 Uhr Rechtsvorschriften für die dezentrale Abwasserentsorgung

-EU-Richtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, AbwasserVerordnung

-Landesvorschriften, Satzungen der Städte und Gemeinden

-Bewirtschaftungs- und Maßnahmepläne

-Verantwortlichkeiten

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb von dezentralen Abwasseranlagen

-Technische und wirtschaftliche Vorgaben und Eckdaten

-Förderrichtlinien

-Eigentumsproblematik und Verantwortlichkeit

-Verfahren der Abwasserreinigung – chemische und biologische Vorgänge

-Schlämme aus Kleinkläranlagen

12.15 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Beispielhafte Ausführungen von Kleinkläranlagen

-Nachrüstung bestehender Anlagen, Störungen, Anlagen-Optimierung

-Probenahmen und Kontrollen

-Eigen- und Fremdkontrolle, Betriebstagebuch, Wartungsverträge

-Wartungsnachweise

14.30 Uhr Kaffeepause

14.45 Uhr Messgeräte, Betriebssicherheit

-Verschiedenartigkeit der Anschlussnehmer: Kleingartenanlagen, Campingplätze, Wochenendhäuser

-Kosten und Sanierungsfristen

-Hoheitliche Verantwortlichkeit

-Bußgelder und Schadensersatz

16.30 Uhr Abschlussdiskussion und Ende

