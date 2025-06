Dezentrale Belüftungslösungen verbessern Raumklima und Energieeffizienz in Wohnbereichen

Moderne Lüftungskonzepte mit dezentralen Systemen unterstützen eine nachhaltige Wohnraumbelüftung.

In Zeiten steigender Anforderungen an Energieeffizienz und Wohnkomfort rücken dezentrale Lüftungssysteme zunehmend in den Fokus moderner Gebäudetechnik. Die LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG setzt bei der Entwicklung und Fertigung ihrer Systeme konsequent auf durchdachte Konzepte, die sowohl energetische als auch hygienische Anforderungen erfüllen.

Dezentrale Lüftungsgeräte bieten insbesondere in der Sanierung sowie im Neubau von Wohnungen und Einfamilienhäusern eine flexible Lösung zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Sie lassen sich unabhängig voneinander in einzelnen Räumen installieren und ermöglichen eine bedarfsgerechte Belüftung ohne aufwendige Kanalführung. LIMODOR setzt bei seinen Lösungen auf langlebige Materialien, energieeffiziente Technik und eine einfache Wartung. Die Geräte arbeiten leise, zuverlässig und unterstützen eine gesunde Raumluftqualität – insbesondere in stark genutzten Bereichen wie Badezimmern, Küchen oder Schlafzimmern.

Ein zentrales Element der dezentralen Systeme von LIMODOR ist die Möglichkeit zur Wärmerückgewinnung. Dadurch kann ein Großteil der in der Abluft enthaltenen Energie zurückgewonnen und zur Erwärmung der einströmenden Frischluft genutzt werden. Dies reduziert den Heizwärmebedarf und trägt zur Senkung der Betriebskosten bei. Zudem erfüllen die Systeme die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie der DIN 1946-6 für Lüftungskonzepte im Wohnbau.

Die einfache Integration in bestehende Gebäudestrukturen, der geringe Installationsaufwand und die hohe Betriebssicherheit machen dezentrale Lüftungslösungen von LIMODOR zu einer zukunftssicheren Investition. Mit ihrem breiten Produktspektrum bietet das Unternehmen passende Lösungen für unterschiedliche Raumgrößen und Nutzungsanforderungen – stets mit dem Ziel, eine effiziente und komfortable Wohnraumlüftung sicherzustellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

Österreich

fon ..: +43 57556-0

fax ..: +43 575566-3

web ..: https://www.limodor.com

email : office@limodor.com

Wir sind IHR Lüftungsgeräte Hersteller und bieten alles, was das Lüftungsherz begehrt.

LIMODOR bietet eine große Bandbreite an Systemlösungen und einfachen Komponenten für alle Anforderungen im Bereich der Wohnungslüftung. Die Qualität von Limodor schlägt sich beispielsweise in der Limodor Einrohrlüftung nieder, ein Powerhouse mit platzsparendem Einbau und hoher Leistungsfähigkeit. Zudem lässt sich die gesamte Wohnraumlüftung zentral oder dezentral umsetzen.

Unsere effizienten und kostensparenden Systeme entlüften im Sommer und erhalten zusätzlich Wärme im Winter. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe von Limodor lässt sich die Wärme der Abluft für die Warmwasseraufbereitung nachhaltig und kostensparend verwenden. All das und noch viel mehr finden Sie bei Ihrem Hersteller für Lüftungsgeräte und Hersteller für Entlüftungsgeräte.

Pressekontakt:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

fon ..: +43 57556-0

web ..: https://www.limodor.com

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Flexible Förderspiralen für effiziente und schonende Materialförderung in der Industrie Eisenstein Immobilien GmbH – Immobilienmarkt in Nürnberg: Kompetenz, Vertrauen und lokale Stärke